Snak langs Harrestrup Å

Turen begynder fra Husum Station

Af Erik Fisker

Dansk Vandrelaug arrangerer ”Motion og snak” mandag den 8. juli kl. 10. Her starter en 10 km lang tur fra Husum Station og med Klaus Grundtvig som turleder. Dansk Vandrelaug tilbyder en hyggelig tur, der kombinerer motion med en snak med deltagerne. Undervejs bliver der en pause på 10-15 minutter, så tag eventuelt kaffe eller the med i en termoflaske eller anden drikkelse i en dunk. Det er en hyggelig tur langs Harrestrup Å, og debn slutter ca. kl. 12.30 ved Ballerup Station. – Alle er velkomne til at deltage i turen, og jeg håber vi bliver rigtig mange, siger Klaus Grundtvig.

Kan du ikke den 8. juli, kan du deltage torsdag den 11. juli, hvor turen gentages med samme start- og sluttidspunkt.

Det koster 30 kr. at deltage, hvis du ikke er medlem af Dansk Vandrelaug. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig – mød bare op.