Spar penge og hjælp klimaet

Du kan spare penge ved at lukke for anlæggets sommerventil. Foto: Pressefoto.

Københavns Kommune har en vision om at være CO2-neutral i 2025. Det kræver, at der bliver sat ind alle steder, hvor der kan reduceres CO2

Af Erik Fisker

Et af de mange håndtag, der skrues på for at komme i mål, er ved at sommerlukke for varmeanlæggene i kommunens ejendomme. Ved at sommerlukke kan kommunen nemlig spare tre procent af de årlige energiudgifter. I 2019 er målet at sommerlukke varmeanlæggene i 80 procent af kommunens godt 800 sommerluk-egnede ejendomme med fjernvarme.

– Klimaet står allerøverst på dagsordenen i København, hvor vi arbejder fokuseret på at finde konkrete løsninger på klimaudfordringerne. Alle indsatser tæller. Sommerluk er bare én af de rigtig mange indsatser, der skal gøre København CO2-neutral i 2025. Jeg vil gerne opfordre københavnere og private bygningsejere til at lade sig inspirere – der er gevinst for både privatøkonomi og klima, siger overborgmester Frank Jensen, som til efteråret er vært for det store klimatopmøde C40 World Mayors Summit i København, hvor borgmestre fra hele verden mødes for at udveksle og drøfte konkrete løsninger på klimaudfordringerne. I 2018 fik 362 af Københavns Kommunes ejendomme en lavere varmeregning over sommerperioden ved at sommerlukke deres fjernvarmeanlæg. Samlet set blev varmeregningen 2,25 mio. kr. lavere i 2018 end i 2017 – og der blev udledt 355 tons mindre CO2.

Ifølge klimaplanen skal energiforbruget i kommunens ejendomme reduceres med 40 procent fra 2010 og frem mod 2025.

Private kan sommerlukke

Også private villa- og bygningsejere kan reducere deres energiforbrug ved at sommerlukke.

En typisk villa med fjernvarme kan i gennemsnit spare mellem tre og fem procent på energiregningen ved at sommerlukke varmeanlægget.

Da næsten alle husstande i Brønshøj-Husum opvarmes med fjernvarme, er der et stort potentiale for besparelser. Alene i Hovedstadsområdet, hvor HOFOR leverer fjernvarmen, svarer det til, at kunderne kunne spare op mod 70 mio. kroner, hvis alle sommerlukkede. Og en gennemsnitlig villafamilie kan spare ca. 1000 kroner om året.

– Mange vil gerne gøre en indsats i hverdagen for at passe på klimaet, og sommerluk er et meget enkelt men ikke ubetydeligt bidrag, hvis vi løfter i flok. Det kan godt være, at 1000 kroner om året per villafamilie ikke lyder som en formue, men det kan alligevel blive til mange ekstra is i løbet af sommeren,” siger administrerende direktør i HOFOR Lars Therkildsen.

HOFOR anbefaler, at man sender varmeanlægget på en endnu længere sommerferie, end man selv typisk tager. Når foråret har bidt sig fast, behøver man hverken have varme i radiatorerne eller varmesystemet, så nu her er et godt tidspunkt at sommerlukke, ligesom Københavns Kommune gør.

Sådan gør du

Det er nemt at sende sit fjernvarmeanlæg på ferie:

* Luk for anlæggets sommerventil.

* Sluk for cirkulationspumpen.

* Tænd kort for cirkulationspumpen et par gange om sommeren, så den ikke ”sætter sig fast”.

* Husk også at lufte ud i din bolig, især på de lidt kølige sommerdage.