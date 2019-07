Stadion åbner mod nedrykker

Første turnerings-kamp mod Køge, der spillede i 1. division i sidste sæson

Af Jan Løfberg

Den første kamp i håndboldens 2. division for herrer er fastlagt. Det betyder, at IF Stadion starter på udebane mod Køge Håndbold. For to år siden vandt Køge Håndbold suverænt 2. division, men det blev kun til en enkelt sæson i 1. division for østsjællænderne. Nu er Køge tilbage i 2. division, og de har således hjemmebane mod Stadion den 22. september.

I Stadion er man netop påbegyndt ”Projekt Stadion” som skal være med til at bringe klubben tilbage i toppen af dansk håndbold.

Første hjemmekamp i EnergiCenter Voldparken Hallen er den 29. september mod Rødovre HK.

Stadions 2. hold rykkede som bekendt op i 3. division. Her startes den 22. september på udebane mod KSI i Otto Mønsted Hallen på Nørre Allé.