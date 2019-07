Største årgang HF-studenter på Efterslægten

Rektor Anne Frausing hejser flaget sammen med nogle af de første studenter. Foto: Privat.

270 studenter fik den blå hue, som tegn på veloverstået eksamen

Af Jan Løfberg

I år blev rekordmange studenter færdige på HF-Centret Efterslægten, nemlig hele 10 klasser plus en stor gruppe enkeltfagsstuderende. I alt får godt 270 studenter den blå hue som tegn på, at alle eksaminer er overstået. De mange studenter kan nu se frem til at skulle i gang med en videregående uddannelse, og her er alle muligheder åbne. En HF-eksamen kan nemlig give adgang til alle videregående uddannelser også de helt lange.

Studenterne dimitteredes fra Efterslægten i to omgange i sidste uge og kørte herefter ud på veje og gader i deres sommerpyntede biler.

Til næste skoleår starter 11 nye klasser, som blandt andet kaster sig over spændende emner som ”Sygepleje, sundhed og samfund”, ”Idræt”, ”Musik og film i New York”, ”World Aid” og meget andet. Også enkeltfag og e-learningafdelingen får et nyt ryk-ind efter ferien.

Fælles for alle er ønsket om en gymnasial uddannelse i dejlige tidssvarende rammer, der åbner dørene til ønskeuddannelsen eller drømmejobbet.