Støtte fra Nordea-fonden

Nordea-fonden har igen uddelt penge fra Lokalpuljen, der årligt uddeler 25 mio. kr. til lokale aktiviteter og kan søges af alle foreninger til det, de brænder for inden for sundhed, motion, natur og kultur

Af Erik Fisker

Nordea-fonden har igen uddelt penge fra Lokalpuljen, der årligt uddeler 25 mio. kr. til lokale aktiviteter og kan søges af alle foreninger til det, de brænder for inden for sundhed, motion, natur og kultur, og som skaber aktiviteter, der bidrager til det lokale fællesskab samt involverer og er til glæde for mange i foreningen eller i lokalområdet. Nordea-fonden modtager fortsat gerne ansøgninger til Lokalpuljen.

Blandt de sidst støttede aktiviteter er Natteravnene i Husum/Tingbjerg med 5.000 kr. og 44.000 kr. til et motorisk legerum i Brønshøj. /EF