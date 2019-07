Stor dukkert i Roskilde

Gustav Therkildsen (nr. 26) lykønskes med scoringen af Kevin Bechmann Timm (th.) Foto: Christian Haslund/Brønshøj Boldklub

Til gengæld spillede Brønshøj 1-1 i Avarta i klubbens tredje træningskamp

Af Redaktionen, redigeret

Principielt skal man ikke lægge for meget i resultater fra træningskampe. Så der er ingen grund til at gå i koma, fordi Brønshøj sidste tirsdag tabte med 0-4 på udebane til FC Roskilde fra 1. division. På den anden side fortæller resultatet vel et og andet om, at der stadig er ret stor forskel på spillernes niveau i den næstbedste række i forhold til spillerne fra 2. division – den tredjebedste række.

Bedre gik det i lørdags mod rækkekollegerne fra Avarta i Hvepsenes tredje træningskamp denne sommer. Træningskampen er en del af en lille trekantsturnering på Tingbjerg mellem Brønshøj og naboerne fra Vanløse og Boldklubben Avarta fra Rødovre.

Avarta kom foran 1-0, men Gustav Therkildsen udlignede med et kanonskud. 1-1 blev kampens resultat. Næste træningskamp for BB er på lørdag, hvor Vanløse kommer til Tingbjerg kl. 11. Vanløse og Avarta møder hinanden allerede onsdag den 24. juli kl. 18. Også denne kamp spilles i Tingbjerg. / JL

Brønshøj Boldklubs program

2. division øst

sø 04-08 Kl. 13:00 Holbæk – Brønshøj, Holbæk Sportsby

sø 11-08 Kl. 13:00 Avarta – Brønshøj, Espelunden

fr 16-08 Kl. 19:00 Brønshøj – HIK, Tingbjerg I P

on 21-08 Kl. 18:30 Vanløse – Brønshøj, Vanløse IP

lø 24-08 Kl. 15:00 Brønshøj – Hillerød, Tingbjerg I P

lø 31-08 Kl. 15:00 Brønshøj – B 93, Tingbjerg I P

lø 07-09 Kl. 14:00 Frem – Brønshøj, Valby IP

lø 14-09 Kl. 15:00 Brønshøj – FC Helsingør, Tingbjerg I P

sø 22-09 Kl. 13:00 Slagelse – Brønshøj, Slagelse Stadion

lø 28-09 Kl. 15:00 Brønshøj – Skovshoved, Tingbjerg I P

lø 05-10 Kl. 13:45 FA 2000 – Brønshøj, Frederiksberg IP

lø 12-10 Kl. 15:00 Brønshøj – Holbæk, Tingbjerg I P

lø 19-10 Kl. 14:00 Hillerød – Brønshøj, Hillerød Stadion

lø 26-10 Kl. 15:00 Brønshøj – Vanløse, Tingbjerg I P

lø 02-11 Kl. 15:00 Skovshoved IF – Brønshøj, Krøyersvej

lø 09-11 Kl. 15:00 Brønshøj – FA 2000, Tingbjerg I P

fr 06-03 Kl. 19:00 FC Helsingør – Brønshøj, Helsingør Stadion

lø 14-03 Kl. 15:00 Brønshøj – Avarta, Tingbjerg I P

lø 21-03 Kl. 15:00 Brønshøj – Frem, Tingbjerg I P

lø 28-03 Kl. 15:00 B 93 – Brønshøj, Østerbro Stadion

lø 04-04 Kl. 14:00 Brønshøj – Slagelse, Tingbjerg I P

to 09-04 Kl. 14:00 HIK – Brønshøj, Gentofte Sportspark