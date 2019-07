U19 fra Fix i Mesterrækken

Klubben fra Pilesvinget har flere af deres talenter tilbage efter efterskoleophold

Af Redaktionen, redigeret

Flere spillere fra Boldklubben Fix’ talentfulde 2001-02-årgang er tilbage i Brønshøj-klubben. Flere af dem har været på efterskoleophold, men efter deres tilbagevenden har Fix igen et hold med i den københavnske Mesterrække.

På sin hjemmeside meddeler klubben, at det er en talentfuld trup. Det understreges da også af, at talenterne i opstarten træner sammen med 1. senior fra serie 1. Første træning er på tirsdag den 23. juli, og derefter er der de følgende uger fællestræning hver tirsdag og torsdag aften. Fra 13. august vil U19-spillerne have mulighed for frivilligt at træne med 1. holdet hver torsdag.

JL