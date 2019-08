Æstetik på Slotsherrensvej

Nedgangen til gangtunnelen under Slotsherrensvej ved Islev Station. Foto: ef

Det er hverken æstetikken eller trygheden, der sættes højt på hjørnet af Slotherrensvej og Stenløsevej.

Af Erik Fisker

Omkring to store containere ligger der som regel affald og glasskår, og nedgangen til gangtunnelen under Slotsherrensvej ligner et sted, der er glemt af de, der også har ansvaret for en vedligeholdt og attraktiv bydel. Det kan næppe undre, at tunnelen ikke er anvendt af mange – hverken børn eller voksne. En tidligere statsminister sagde engang: ”Kan vi ikke gøre det lidt bedre?”. Dette kunne også siges om dette sted i bydelen.