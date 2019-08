Assistenttræner tog handsker på

Et afbuds- og skadesramt Union-hold vandt 2-0 ude over GVI

Af Redaktionen, redigeret

Union hentede sæsonens første sejr i Danmarksserien, da man i Nymosen i Vangede besejrede hjemmeholdet GVI med 2-0 på mål af Jeppe Brædder Madsen (i det 12. minut) og Mike Poulsen (84. minut).

I de foregående tre kampe har Union hver gang lukket tre mål ind, men i lørdags holdt forsvaret stand. Når man så oven i købet får baggrunden præsenteret, så er det mildt sagt overraskende. Skader og afbud gjorde, at de ordinære målmænd ikke var til disposition. Det betød, at assistenttræner Kasper Thorsvang fik målmandshandsker på.

På Unions hjemmeside kan man læse, at han rent faktisk slet ikke er målmand: – Jeg har aldrig været målmand, men jeg kunne som barn godt lide at være målmand med mine gule målmandshandsker ude i haven… Det er det højeste niveau jeg har stået på! Kasper Thorsvang fortæller også, at der blev kæmpet og arbejdet hårdt hele vejen rundt.

Næste kamp er ude på lørdag kl. 13 mod Frederikssund, der har fået en god start med ni point i fire kampe.

Unions største kamp

Men ellers er det naturligvis pokalkampen mod superligaklubben AC Horsens som er det store samtaleemne i den 119 år gamle boldklub fra Genforeningspladsen. Union har besluttet at spille kampen på egen bane onsdag den 4. september kl. 18.15. Det er den største kamp nogensinde for Union.

Alle sejl sættes til. Klubben tager ikke entré til kampen, men håber at der kommer mange tilskuere, der i stedet vil bruge lidt penge. Man kan leje en stol – overskuddet går til ungdomsafdelingen – man kan købe vand, øl og pølser.

Indtil videre regner Unions bestyrelse med, at der kommer 500 tilskuere. Frivillige trænere, ledere og medlemmer har i de sidste uger arbejdet på højtryk for at skabe en fantastisk ramme for kampen. Men der kan stadig godt bruges hænder, der er placeret rigtigt.

Hvis du er frisk på at hjælpe så kontakt formand Bo Sten Hansen (Tlf: 2972 0620) eller ungdomsformand John Emil Winberg (T: 3117 2099)

JL