Bedre end det ser ud til

Der er hele to kampe på programmet i denne uge. Først gælder det en udebanetur til vores tidligere hjemmebane Vanløse Idrætspark, hvor vi gæster Vanløse onsdag. Og lørdag gælder det så ubesejrede Hillerød.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Vi jagter stadig sæsonens første sejr efter tre uafgjorte kampe. Men dette er en forbedring i forhold til sidste sæson, hvor vi sluttede med seks nederlag i træk. Spillet har bestemt også været til mere, og det er bare et spørgsmål om tid, før det bliver til 3 point for Michael Madsen og co.

Der er også sat prop i defensiven, som ellers lukkede 61 mål ind. I sæsonens første tre kampe har vi mere eller mindre også holdt modstanderne fra chancer i åbent spil. Så alt i alt ser det bedre ud, end tabellen ellers viser.

Og vi satser stærkt på at ugen ender med seks point, og sandsynligheden for dette vil med garanti også blive større med Danmarks smukkeste på plads på tribunen.

Så tag vennerne, veninder og alt midt imellem med ud til Vanløse Idrætspark på onsdag den 21. august kl. 18.30 og i særdeles tage dem med ud til Tingbjerg Ground på lørdag den 24. august kl. 15, hvor Hillerød kommer på besøg.

Derudover ønsker vi Hillerøds spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.