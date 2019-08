Bellahøj Kirke bliver Grøn Kirke

De 39 grønne krydser fejrer kirken med en udendørs Bellahøjmesse i Brønshøjparken den 1. september, kl. 10.30. Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til klimavenlig reception og grønne musikalske indslag ved kirkens band. Foto: Åse Thuehøj

Af Erik Fisker

– Selvfølgelig skal der mere til for at redde verden, end at Bellahøj Kirke affaldssorterer og lader bedene gro lidt vildt. Men ved at gøre hvad vi kan i hverdagen, er vi med til at insistere på håbet om, at det er muligt at gøre fremtiden mere lys for vores klode og fremtidige generationer, siger Hanna Smidt, der har stået i spidsen for det grønne udvalg i Bellahøj Kirke.

For at blive Grøn Kirke har Bellahøj Kirkes grønne udvalg gennem de sidste 6 måneder arbejdet med en tjekliste, som Danske Kirkers Råd står bag. Tjeklisten har 48 punkter indenfor 6 kategorier (kirkens liv, kommunikation, indkøb, energiforbrug, transport & udearealer og affald). For at blive registreret som Grøn Kirke skal man kunne sætte kryds ved mindst 25 punkter. Mange tiltag er sat i gang indenfor hver kategori og nu kan Bellahøj Kirke sætte 39 krydser.

Bellahøj Kirke vil også gerne hjælpe andre til at tænke mere bæredygtigt. – Vi har sat kasser op til indsamling af stearinstumper, briller, frimærker, mobiltelefoner – ting vi måske ellers ville smide væk, men som faktisk kan bruges til gavn for f.eks. befolkninger i verdens fattige områder. Vi vil gerne sørge for at disse indsamlede ting kommer steder hen, der gør brug af dem, fortæller Hanna.

EF