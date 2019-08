Børnedag i Voldparken

Det er foreningernes og børnenes dag i EnergiCenter Voldparken søndag den 1. september fra kl. 10 til 14

Af Erik Fisker

Formålet med Børnedagen er at udbrede kendskabet til de mange foreninger for specielt lokalområdets børn og unge, og vise dem, at der foregår en masse fritidsaktiviteter tæt på, hvor de bor. Ved at afholde dagen inden foreningernes sæsoner går i gang, håber EnergiCenter Voldparken, at børnene gerne vil fortsætte med nogle af aktiviteterne i den kommende sæson.

Der bliver mulighed for at prøve en lang række sjove fritidsaktiviteter, og der bliver mulighed for at købe mad fra Det Økologiske Folkekøkken. Kl. 12.30 vil der være forestilling og workshop med Cirkus Panik.

Så der er lagt op til en spændende og sjov dag for hele familien. Aktiviteterne er støttet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.