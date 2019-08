Dansksproget musik i Brønshøjs baghave

Fra En sommerdag på Bellahøj forrige år. Foto: Kaj Bonne

Den 30.-31. august inviterer En sommerdag på Bellahøj på dåsebajere og håndplukkede bands på Bellahøj Friluftsscene

Af Erik Fisker

På Danmarks eneste, dansksprogede festival kan man i år møde musikere som Barselona, Nikolaj Nørlund og Daimi. – Det er musik, du både kan danse til og blive klogere af, siger manden bag festivalen, Jesper Ravn, når han i korte træk skal forklare, hvad festivalen går ud på.

Festivalen har til huse på Bellahøj Amfiteater, der gemmer sig bag højhusene på toppen af Bellahøj. På festivalen sættes kvaliteten og de gode tekster i højsædet, og det er vigtigt for arrangørerne, ikke at putte publikum i bestemte kasser.

– Børnene og de voksne skal høre noget ordentligt musik sammen. Vi opererer ikke med børne- og voksenmusik, men skaber en harmonisk helhed, hvor det ikke er nødvendigt med hoppeborg og specialøl, forklarer Jesper Ravn.

Niels Skousen var ikke tilfældig

En sommerdag på Bellahøj er Danmarks eneste, 100% dansksprogede musikfestival. Gennem årene har publikum haft fornøjelsen af kunstnere som Niels Skousen, Allan Olsen, Katinka, Peter Sommer og Marvelous Mosell.

– Det er ikke tilfældigt, at Niels Skousen var hovednavnet på festivalen det første år i 2013, fortæller Jesper Ravn. – Niels Skousen var i 70’erne med til at definere, hvordan man kunne udtrykke sig på dansk i en sang. Det er i dén ånd, vi booker bands. Det er alle sammen nogle, der formår at udtrykke noget poetisk eller politisk med det danske sprog. Ikke bare banale tekster om dig og mig, tilføjer han. Netop de udvalgte musikere har meget indflydelse på oplevelsen på En sommerdag på Bellahøj.

– Man kommer nemlig helt tæt på musikerne, både fysisk og på et højere plan. Hovednavnene er knap så store som sidste år, men kombinationen af de unge bands som Barselona og Tuhaf på den ene side, og så Alberte og Daimi, er en perfekt kombination til festivalen, slutter Jesper Ravn.