Den tunge gang

Surt show. Unions David Rossander måtte forlade banen efter to gule kort mod KFUM. Foto: Christian Ove Carlsson.

David Rossander fik to gule kort og dermed ét rødt. Udvisningen blev dyr for Union i premieren mod KFUM

Af Jan Løfberg

Kampen om fodbold-herredømmet i postnummer 2400 NV endte med en overraskelse på Genforeningspladsen. Boldklubben Union var forhåndsfavoritter mod KFUM, der netop er rykket op i Danmarksserien. KFUM vandt med 3-1 efter 0-0 ved pausen.

I slutningen af 1. halvleg fik Unions David Rossander sit andet gule kort. Ikke alle tilskuerne var tilfredse med det udfald og syntes, det var alt for hårdt dømt.

Som man så det ved flere tidligere opgør mellem Union og KFUM i deres opgør i Københavnsserien for nogle sæsoner siden, så koncentrerede KFUMerne sig om det defensive arbejde. Derfor fik Union ikke udbytte af en lille spilovervægt før pausen.

I pausen måtte Unions træner Morten Vinther rokere lidt rundt på forsvarsspillerne. Det var imidlertid to fejl i de bagerste geled, der var skyld i, at Lukas Svensson i løbet tre minutter efter ca. en times spil kunne score to gange.

Unions fanskare ”Den Røde Hær” øjnede en mulighed for et comeback, da debutanten Saddeque Shahzad, der var kommet ind i stedet for Paulo Fernando reducerede med 20 minutter tilbage. Union satsede hele butikken, og til sidst skete der så det, der så sker: modstanderne løb kontra. Det var Mads Louie Boch, der stod for den scoring.

Tirsdag den 6. august spiller Union pokalkamp mod B93 fra 2. division. Kampen starter kl. 18.00 på Genforeningspladsen.