Det sker i kirken uge 33

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Om Kim Larsen i Tingbjerg Kirke

Tirsdag den 20. august er der i Tingbjerg Kirke kl. 17 spisning, kl. 18 gudstjeneste ved Line B. Hansen og kl. 19 foredrag om Kim Larsen med temaet ”melodi og menneske”.

Thomas Høg Nørager kommer med guitaren under armen og vil fortælle og synge deltagerne ind i Kim Larsens univers. Thomas Høg Nørager er sognepræst ved Stefanskirken på Nørrebro og har siden sin barndom beskæftiget sig med Kim Larsen. Foredrag og gudstjeneste er gratis, men tilmelding til spisning er nødvendig, gerne senest den 16. august hos kirketjeneren.

Caféer i Husum Kirke

Husum Kirke byder velkommen i CAFÉ SAMMEN onsdag den 21. august, kl. 10-12. Her er der mulighed for fællesskab og samtale med andre. Samme dag kl. 12.30-14 afholdes ”Tal dansk-Café / Speak Danish Café”, hvor deltagerne kan komme og øve sig i samtale på dansk med andre.

Yderligere oplysninger hos Maria Sandborg på 21 18 13 04.

Kammermusik i Husum Kirke

Torsdag den 15. august, kl. 19 er der koncert i Husum Kirke med Morgan Kvintetten. Det er Lee Morgan/klarinet, Julie Eskær/violin, Charlotte Rafn/violin, Ettore Causa/bratsch og Emilie Eskær/cello, der spiller to af kammermusikrepertoirets skønneste og mest betydningsfulde musikstykker, nemlig klarinetkvintetterne af Mozart og Brahms. Fri entré.

Pilgrimsgudstjeneste

Der afholdes pilgrimsgudstjeneste i Husum Kirke tirsdag den 20. august, kl. 18.30. Aftenen starter ved Husum Kirke, og går derfra til Utterslev Mose. Alle får mulighed for at gå i deres eget tempo, og undervejs vil være et par stop til samling og oplæsning af enkelte bibelvers.

Tilbage ved kirken vil der være en kort gudstjeneste ca. kl. 20. Her er alle velkomne til at deltage – man behøver ikke at have været med på vandreturen. Bagefter inviteres på pilgrimsmenu bestående af brød, ost og et glas vin. Pilgrimsvandringen og gudstjenesten er ved sognepræst Iben Hornshøj Sørensen.

Gudstjenester uge 33:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Torsdag 15/8, kl. 19:

Sommeraftengudstjeneste

v/ Asser Skude

Søndag 18/8, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 18/8, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Søndag 18/8, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste

v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 18/8, kl. 10.30: Højmesse v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 18/8, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 20/8, kl. 18:

Gudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 18/8, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 18/8, kl. 11:

Højmesse

Søndag 18/8, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 18/8, kl. 10:

Højmesse