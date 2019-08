Det sker i kirken uge 34

Musikalsk legestue i Bellahøj Kirke. Foto: Barbara Rothenborg

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Guitarkoncert i Tingbjerg Kirke

Der indbydes til koncerten i Tingbjerg Kirke torsdag den 29. august, kl. 19 med guitaristen George Alevrofas. George Alevrofas er fra USA og har en bachelorgrad i Classical Guitar Performance og er kandidat i musik. Optrådt i master classes og er medlem af guitartrioen DNT Guitar Trio. Georges repertoire består af musik lige fra barokken og frem til det 20. århundrede. Han flyttede til Danmark sidste år for at bo sammen med sin danske hustru. Der er gratis entre og mulighed for at købe øl/vand i kirkens mødesal efter koncerten.

Sensommerhøjskole i Brønshøj Kirke

I weekenden den 7.-8. september er der sensommerhøjskole i Brønshøj Sognehus. Temaet er ”Den lille forskel” og handler om de to køn. Hvor stor forskel er der egentlig på kønnene? Hvor meget er biologi, og hvor meget er bare dårlige vaner? Hvorfor er der så få kvinder på direktionsgangene og så mange mænd på hjemløseherbergerne? Er skolen i virkeligheden skabt til piger, mens drengene bliver tabt?

Der er deltagelse af forfatter og dr.phil. Birgitte Possing, forfatter Sanne Søndergaard, lektor på SDU Thomas Wiben Jensen, mandeforsker Svend Aage Madsen og sognepræst Peter Nejsum fra Brønshøj Kirke. Tilmelding via www.bronshojkirke.dk

Bistro & Bibel i Brønshøj Kirke

Det handler om god mad og Bibelhistorier, når Brønshøj Kirke tirsdag den 27. august kl. 17 har premiere på Bistro & Bibelhistorier. – Bistro & Bibelhistorier er en kort børnegudstjeneste i kirken, hvor man spiser sammen i det nye sognehus bagefter. Brønshøj Bistro leverer maden, og kirken leverer bibelhistorien, siger sognepræst Peter Nejsum og fortsætter:

– Børnene skal vide, at kirken også er deres kirke. De skal opleve de gode, sjove og tankevækkende historier, kristendommen hviler på, og vide at det også handler om dem. Det er en håndsrækning til alle de travle børnefamilier i bydelen, som egentlig gerne vil i kirke, men som har svært ved at nå det. Det sker i Brønshøj, og vi vil lægge os i selen for at familierne oplever en god gudstjeneste, god mad – og masser af god stemning, tilføjer Peter Nejsum.

Fælles friluftsgudstjeneste

Husum og Husumvold Kirke afholder søndag den 25. august, kl. 11 fælles friluftsgudstjeneste på græsset ved Husumvold Kirke. Årets fælles friluftsgudstjeneste er ved sognepræsterne Lise Mortensen og Iben Hornshøj Sørensen. Husum Kirkes voksenkor synger under gudstjeneste sammen med begge kirkers korsangere. Efter gudstjenesten inviteres på lidt at spise og drikke. Alle er velkomne, og det kræver ingen tilmelding.

Fredagsmøde i Husumvold Kirke

Fredag den 23. august, kl. 14-16 er der igen Kirke & Kunst på Fredagsmødet. Denne fredag med Kirke & Kunst kan man opleve kunstnerne Meik Brüsch og Ida Riegels fortælle om deres virke. De giver et indblik i to spændende kunstneres verden, om den fælles proces med at kombinere billeder og lyd – og om hvordan de to kunstarter giver en ekstra dimension til oplevelsen af hinanden.

Fredagsmødet indledes med en andagt i kirkerummet ved sognepræst Stig Boel.

Rytmisk legestue

Rytmik og salmer er en musikalsk legestue hver lørdag formiddag i Bellahøj Kirke for børn i før­skolealderen (1-6 år). Rytmik og salmer skal understøtter bar­nets sanseudvikling samt den motoriske, sproglige og so­ciale udvikling. Efter musikken byder kirken på lidt at spise og drikke. Undervisningen ledes af Anette Riis, som er konservatorie-uddannet sanger og musikpædagog med over 30 års undervisningserfaring. Tilmelding og yderligere oplysninger dig på

www.bellahoejkirke.dk

Gudstjenester uge 34:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 25/8, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 25/8, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 25/8, kl. 11:

Fælles friluftsgudstjeneste i Husumvold Kirke

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 25/8, kl. 11:

Fælles friluftsgudstjeneste

v/ Lise Mortensen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 25/8, kl. 10.30:

Kirkebrunch. Kl. 11.30

kort gudstjeneste

v/ Stig Boel

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 25/8, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 25/8, kl. 11:

Højmesse

Søndag 25/8, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 25/8, kl. 10:

Højmesse