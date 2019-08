Det sker i kirken uge 35

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet.

Af Erik Fisker

Aftenrum om lidenskab/videnskab

Nej tak, ikke lige i aften – skat. Så kan man næsten regne ud, hvad der sker med lidenskaben i parforholdet, når 2 bliver til 3. Det handler det om i Aftenrum, når radiovært Satie Espersen, fra ”Tændt på P1” og medicinstuderende Camilla Lundahl besøger Bellahøj Kirke den 12. september, kl. 19. Mange nybagte forældre oplever, at det kan være svært at forholde sig til egen og partnerens seksualitet, og der vil denne aften blive sat fokus på problematikken. Aftenen er også startskuddet på en ny kursusrække for par, som ønsker at stifte familie. Hvis man vil vide mere, kan man møde op samme aften kl. 18.30 eller se på www.bellahoejkirke.dk.

Andagt og morgenbrød

Torsdag den 29. august, kl. 9 er der igen andagt og fællessang, kaffe og morgenbrød i Husum Kirke, og alle er velkomne. Denne torsdag ved sognepræst Bettina Birk Jensen.

Gud & Gaffel

Der er Gud & Gaffel i Husum Kirke torsdag den 29. august, kl. 17, denne gang om ”vandringen på søen”. Det er gudstjeneste og fællesspisning særligt for børn – og deres voksne, når sognepræst Bettina Birk Jensen holder gudstjeneste på børnenes præmisser sammen med børnekorleder Christina Schimmell Rindorf. Efter gudstjenesten er der spaghetti med kødsovs, brød og grønt. Det er gratis at spise med, det kræver ingen tilmelding.

Caféer i Husum Kirke

Husum Kirke byder velkommen i Café Sammen onsdag den 4. september, kl. 10. Her er der mulighed for fællesskab og samtale med andre. Det foregår i kirkens anneks og det er gratis. Samme dag, kl. 12.30-14 afholdes Tal dansk-Café / Speak Danish Café, hvor man kan øve sig i dansk samtale.

Legestuen mødes igen

Husumvold Kirkes Legestue mødes igen efter sommeren onsdag den 4. september, kl. 10, og så er der legestue i Husumvold Kirke hver onsdag. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og en masse leg. Gerd og Birte sørger for hjemmebagte boller, saft, te og kaffe.

Sommerorgelkoncert med Mads Høck

Torsdag den 29. august, kl. 19.30 slutter rækken med sommerorgelkoncerter i Grundtvigs Kirke med kirkens egen organist Mads Høck. Han spiller sprød barokmusik af Buxtehude og Bach og moderne musik af Langlais. Koncerten slutter med festlig fransk romantisk orgeldrøn af Gigout. Endnu engang er begge Grundtvigs Kirkes Marcussen-orgler i spil og efter koncerten er alle indbudt til et glas og en snak. Der er gratis adgang.

Gudstjenester uge 35:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Fredag 30/8, kl. 14:

Ældregudstjeneste

v/ Johanne Haastrup

Søndag 1/9, kl. 10.30: Udendørs Bellahøjmesse i Brønshøjparken

v/ Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 1/9, kl. 10:

Højmesse

v/ Iben Palle Hansen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Torsdag 29/8, kl. 17:

Gud & Gaffel

v/ Bettina Birk Jensen

Søndag 1/9, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 1/9, kl. 10: Højmesse

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 1/9, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 1/9, kl. 10.30:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 1/9, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 1/9, kl. 11:

Højmesse

Søndag 1/9, kl. 17.30:

Højmesse på polsk