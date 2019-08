En måling fra Københavns Kommunes borgerpanel fra april 2017 viser, at mere end 90 % af de adspurgte foretrækker at betjene sig selv digitalt, når de har at gøre med kommunen.

Af L.O. Nielsen, Merløsevej 12, Brønshøj

Brønshøj-Husum Avis skriver den 16. juli i artiklen ”Københavns Kommune vil være digital frontløber”: En måling fra Københavns Kommunes borgerpanel fra april 2017 viser, at mere end 90 % af de adspurgte foretrækker at betjene sig selv digitalt, når de har at gøre med kommunen.

Nu er det sådan at borgerpanelet kun er for digitale borgere.

Borgere der ikke har computer eller ikke ønsker at være digitale får ikke lov at deltage i borgerpanelet.

Spørgeskemaerne sendes ud til det digitale borgerpanel pr. mail og det er ikke muligt for interesserede borgere uden mail at hente spørgeskemaerne på papir og på den måde have mulighed for at deltage i borgerpanelundersøgelserne og blive hørt. Det ved jeg desværre af egen erfaring.

Hvis disse udigitale borgere også havde haft mulighed for at deltage og blive hørt ville undersøgelsen have vist nogle helt andre og lavere tal for interessen i at betjene sig selv digitalt.