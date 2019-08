En smagsprøve på det nye Tingbjerg er på vej

Fremtiden i Tingbjerg lysner. Der kan snart blive bygget prøvehuse i Tingbjerg

Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V), beskæftigelses- og integrationsborgmester og Flemming Steen Munch (V), gruppeformand, Borgerrepræsentationen

Fremtiden i Tingbjerg lysner. Der kan snart blive bygget prøvehuse i Tingbjerg, som bliver startskuddet til at løfte bydelen væk fra sit udsatte ry som hård ghetto.

Teknik- og Miljøudvalget har på opfordring fra Venstre nu truffet beslutning om, at der kan bygges fem midlertidige prøvehuse i Tingbjerg. Byggeriet af prøvehusene skal vise kommende beboere eksempler på, hvordan det er muligt at bygge private boliger i Tingbjerg, der kan tiltrække nye og fastholde eksisterende beboere i området i nye lejligheder.

Vi håber, at bygherren vil bygge de fem midlertidige prøvehuse, så vi får sat byggeriet af et helt nyt Tingbjerg i gang – og vi glæder os til at følge bydelens udvikling.