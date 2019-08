En weekend i bilens tegn

Foto: Kaj Bonne.

Copenhagen Historic Grand Prix er en stor logistisk opgave

Af Jan Løfberg

Hvert år sørger 40 banebyggere for at sætte den 2,4 kilometer lange racerbane op på Bellahøj. Der er gået ”kammeratskab” i den, så derfor er der mange, som har været med på byggeholdet i adskillige år.

Det første, der sker, er, at 114 sættevogne otte dage før løbet begynder at læsse betonklodser til løbet. Der bruges ikke færre 800 betonklodser à 4 ton og 370 betonklodser à 1,8 ton. Alt i alt skal der køres 228 ture med sættevogn til transporten af de mange, tunge betonklodser.

Der sættes også 2,2 kilometer sikkerhedshegn, der er udlægning af 1.200 kvadratmeter plastikkøreplader og 1.000 kvadratmeter stålkøreplader. Der opsættes fire gangbroer med trapper, der er 28 containere af varierende størrelse. 2 kilometer bannere sættes op, og ti tribuner med i alt 1.800 tilskuere sættes op. Der er en stor VIP-tribune med 240 pladser, 4 ståltribuner med plads til 400 tilskuere. 25 salgsboder, 30 telte i varierende størrelser til business-lounges, 16 beboelses- og kontorvogne, 104 mobile toiletter osv.

Udover dette er der tusindvis af meter elkabler, generatorer, køletrailere og lysanlæg til banen. Der er læssemaskiner, 22 små golfbiler til hurtigkørsel, teleskoplæssere, fejemaskiner og otte gaffeltrucks. Så det er virkeligt et kæmpe setup. I tillæg til dette er der hele racershowet, Race for Riget og mange andre aktiviteter. Og i denne uge pilles det hele ned igen. Om et år – den 1. og 2. august – kommer det hele tilbage på Bellahøj.