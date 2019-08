Fire ud af fem vil gerne arbejde videre efter pensionen

Mange ønsker at fortsætte med at arbejde efter det tidspunkt, hvor de normalt bliver pensioneret. Det er dog ikke noget specielt for danskerne. Foto: Colourbox.

Normalt betyder overgangen fra arbejdslivet til pension, at arbejdstøjet lægges definitivt på hylden, og at man i stedet helliger tiden til børnebørn, fritidsinteresser og rejser

Af Erik Fisker

Men den tid er måske ved at være forbi, for de fleste danskere vil gerne supplere deres pensionisttilværelse med deltidsarbejde. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for PFA.

Et flertal på rundt regnet fire ud af fem danskerne er parate til at arbejde videre på nedsat tid – fx 10-15 timer om ugen, efter de er gået på pension. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for PFA.

Direktør for Senior Services i PFA Jesper Brask Fischer forklarer, at det blandt andet skyldes, at seniorerne generelt er blevet mere friske, og at mange også ønsker at trække sig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet.

Han henviser til, at arbejdsforhold og ny teknologi har gjort det muligt for mange at arbejde længere – også efter de er gået på pension. Men med flere år på arbejdsmarkedet følger også et behov for gradvis nedtrapning, så man som pensionist fx kan få et deltidsjob eller få lov til at gå ned på fx 10-15 timer om ugen.

– Vi kan også fra tidligere erfaringer se, at der er en relativt stor gruppe, som gerne vil arbejde videre, men ikke nødvendigvis på fuld tid. Vi er på vej mod et samfund, hvor mange i højere grad identificerer sig med arbejdet, men også gerne selv vil bestemme, hvornår og hvordan de forlader arbejdsmarkedet. Det kan handle om at bevare den faglige stolthed og de sociale relationer på arbejdet samtidig med, at man kan få mere tid til fritidsinteresser og familien, siger Jesper Brask Fischer.

Undersøgelsen er gennemført blandt 2038 danskere. 78 pct. angiver, at de i større eller mindre omfang kan forestille sig at arbejde videre på nedsat tid efter de er gået på pension, og kun 9 pct. angiver, at de slet ikke ønsker det.