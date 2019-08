Flyforsinkelse på charterrejsen

SPONSORERET INDHOLD: Oplever man, at ens fly er forsinket eller aflyst i forbindelse med en pakkerejse, kan man søge kompensation. Reglerne er dog anderledes, end de vil være i forbindelse med en rutefly. Det store spørgsmål er så, hvem man skal henvende sig til. Er det rejseselskabet eller flyselskabet?

Af SPONSORERET INDHOLD

Ved pakkerejser bestemmer du som udgangspunkt selv, om du retter dit krav mod rejseselskabet eller flyselskabet. Dog kan du ikke forvente, at du kan få fuld kompensation fra begge parter. Det er vores opfattelse, at det er nemmere at få kompensation gennem rejseselskaberne end flyselskaberne. Derfor vil vi råde dig til at tage fat i dit rejseselskab i første omgang.

Charterrejser er en pakkerejse, som består af mindst to af følgende ydelser: transport, indkvartering eller anden rejseydelse som eksempelvis billeje eller anden turistmæssig ydelse. Rejsen skal være solgt samlet og have en varighed på over 24 timer.

EU’s direktiv om pakkerejser giver dig mange rettigheder, når du bestiller en pakkerejse, herunder når du er udsat for flyforsinkelse.

I tilfælde af at rejsen aflyses af arrangøren, har kunden ret til at hæve købet og få tilbagebetalt rejsens fulde pris. Alternativt kan kunden deltage i en anden pakkerejse efter eget valg.

Hvis man som kunde i forbindelse med en forsinkelse har lidt det, der i Pakkerejseloven kaldes væsentlig ulempe, har man ret til ikke blot at få refunderet sin betaling, men hertil at modtage et erstatningsbeløb.

Forsinkelse fly ved pakkerejser

Forsinkelser og aflysninger med en varighed på minimum tre timer berettiger til en flyforsinkelse kompensation på mellem 250 og 600 euro pr. passager.

Foruden økonomisk kompensation kan du gøre krav på mad, drikke, adgang til telefon samt evt. betaling af transport og hotelophold (hvis du først kan komme af sted dagen efter).

Konkurs

Går flyselskabet eller rejseudbyderen konkurs, kan det nemt ødelægge ferien.

Erstatning har du ofte ret til, men dine rettigheder afhænger af flere ting. For eksempel om konkursen sker inden afrejse, eller mens du er af sted. Men dækningen afhænger også af, hvor du flyver fra og til.

Køber du flybilletter direkte hos et flyselskab, er du dækket, hvis flyselskabet går konkurs under din rejse. Det eneste krav er, at billetterne er til flyvninger mellem en dansk og udenlandsk lufthavn.

Din rejse vil så vidt muligt forløbe som planlagt, men det kan være nødvendigt at forkorte eller forlænge din rejse. Rejsegarantifonden dækker dine udgifter til en ny billet. Du skal dog altid betale en selvrisiko på 1.000 kr. Arrangøren skal være registreret hos Rejsegarantifonden, for at dækningen gælder. Din nye hjemrejse skal for så vidt muligt ske på den dato, som rejsen oprindeligt var planlagt til.

Konkursen sker inden afrejse

Går flyselskaber konkurs, inden du er taget af sted? Så er det ikke sikkert, at du kan få dækket udgifterne til dine flybilletter. Rejsegarantifondens aktuelle formue er her afgørende for erstatningens størrelse, og du skal dog altid betale en selvrisiko på 1.000 kr.