Fodboldskole også i 2020

Der var også i august gang i fodbolden under Get2 Fodboldskolen. Foto: Christian Ove Carlsson.

Get2 Fodboldskole bliver også en realitet næste år

Af Jan Løfberg

Også i år var Get2 Fodboldskolen som Boldklubben Union og Brønshøj Boldklub arrangerede i fællesskab en succes. 12 trænere havde valgt at bruge en uge af deres sommerferie for at få det hele til at forløbe efter intentionerne.

Der blev spillet fodbold til den store guldmedalje på Genforeningspladsen. Der var borgmesterbesøg ved Franciska Rosenkilde (Å), og der var hygge og afslutningsvis både vandkamp og fodboldkamp mellem børn og voksne.

Get2 Fodboldskolen afvikles, fordi ikke alle børn i Danmark har økonomisk mulighed for at deltage på en fodboldskole. Derfor afvikler DBU særlige fodboldskoler – de såkaldte DBU Get2 fodboldskoler – for børn, der bor i belastede områder. Det er allerede besluttet, at der også næste år arrangeres fodboldskole på samme vilkår på Genforeningspladsen.