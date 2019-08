Mange forskere og eksperter deltog i konferencen på HF-Centret Efterslægten. Foto: presse

HF-Centret Efterslægten i Utterslev husede i sidste uge ’CPH 2019 Conference on Literacy’.

Af Erik Fisker

På konferencen deltog mere end 500 gæster fra mere end 40 forskellige lande.På programmet var læsefærdigheder (literacy) for alle. Det er Landsforeningen af Læsepædagoger der er vært ved konferencen i fællesskab med de europæiske læsevejlederforeninger.

Mere end 200 forskere fra hele verden bidrog til konferencen, der satte fokus på læsefærdigheder for alle. Den europæiske erklæring om Literacy understreger, at det er en forudsætning for det enkeltes menneskes udvikling og læring at have læsefærdigheder. Konferencen er således i tråd med Efterslægtens opgave som HF-center.

Det var samtidig en jubilæumskonference; i 1948 blev det første nordiske møde om læsefærdigheder – “Nordisk stævne for læseklasselærere og andre ordblindepædagoger” – afholdt i Efterslægtens aula.

I år vendte Landsforeningen tilbage til Efterslægten og markerede 70-års jubilæet for den 18. nordiske og 21. europæiske konference om literacy på samme lokalitet.