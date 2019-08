Folkedans for alle aldre

Tina Larsen og hendes mand, Henrik, til dans på Frilandsmuseet. Foto: privat

- Folkedans kan være svært vanedannende, siger Tina Larsen fra Brønshøj Folkedanser Forening

Af Erik Fisker

– Da vores børn var blevet så store at de ikke længere var helt så afhængige af os, snakkede min mand og jeg om hvad der skulle ske den dag, hvor børnene flyttede hjemmefra. I rigtig mange år har børene været omdrejningspunktet i hjemmet, fortæller Tina Larsen.

– Så faldt min mand over en annonce i Brønshøj-Husum Avis, hvor der stod at man kunne deltage i en prøvetime til folkedans hos Brønshøj Folkedanser Forening. Vi mødte op på dagen og opdagede at vi ikke var de eneste nye der havde læst annoncen, siger Tina Larsen og fortsætter: – Vi hilste på deltagerne der tog imod os med store smil og så gik vi ellers i gang med at træde de underlige trin. Jeg tænkte at alle de trin lære vi aldrig, for ud over trinene er der også opstillingerne til pardans, to- og tre-pardans, kvadrille, kredsdans og rækkedans. Men da aftenen var slut, opdagede jeg, at vi havde moret os gevaldigt og fået sved på panden. Og så var det at min mand sagde til mig: ”Jeg tror, at vi har fundet vores nye omdrejningspunkt”.

Meget andet end dans

Foreløbigt har Tina og hendes mand været med i Brønshøj Folkedanser Forening i 10 år og har ikke planer om at stoppe.

– Der sker rigtig meget i foreningen med medlemsaftner, skovture, medlemsfester, dans med andre foreninger, julestue og deltagelse ved bl.a. dansefestival på Bornholm og landsstævner rundt omkring i Danmark. Så der er også langt vægt på det sociale i foreningen, siger Tina Larsen.

Alle med lyst og mod kan komme til en prøvetime fra den 11. september fra kl. 20-22 på Kirkebjerg Skole, gymnastiksal 2, annekset. Indgang via Vanløsehøj gennem porten. Der danses i almindeligt tøj og skiftesko.

Yderligere information på brhff.dk