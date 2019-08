For de voksne på Brønshøj Bibliotek

Efteråret åbner sæsonen, der byder på en perlerække af arrangementer for voksne

Af Redaktionen, redigeret

Efteråret nærmer sig så småt og med det også sæsonen for alle bibliotekets tilbud om at snuse til spændende emner.

Kunstklubben BibNik lægger ud allerede den 4. september kl. 19 med besøg af den verdensberømte arkitekt og byplanlægger Jan Gehl, der har skrevet flere bøger om byrum. Måske har han også en mening om vores lokalområde?

Senere bliver der tilbud om foredrag om Michale Kvium (8. oktober), Paul Gauguin i litteraturen (15. januar) og film om gadekunstneren Banksy (26. februar). Sæsonen sluttes af med en kunstnerisk og litterær rejse i Danmark sammen med kunsthistoriker Bente Scavenius og litterat Bo Tao Michaelis (2. april).

Historiske temaer

Historieklubben starter i oktober med historien om den ukendte dansker, der ændrede anden verdenskrig, William S. Knudsen, fortalt af journalist Ole Sønnichsen, forfatter til bogen ”One dollar man”. I november udkommer en ny bog ”Den kolde krig og danskerne” og vi har været heldige at få forfatteren, Thomas Tram Pedersen, tidligere leder af koldkrigsmuseet Stevnsfortet, til at komme og fortælle. Helge Baun Sørensen vil berette om det ukendte Brønshøj og så markerer vi, at vi i 2020 kan fejre sønderjyllandsgenforening med journalist og forfatter Anna Elisabeth Jessen, der fortæller om sin sønderjyske familiekrønike ”Om hundrede år”.

Du kan se hele programmet for hver af klubberne på vores hjemmeside eller komme op på biblioteket og få det trykte program.

Medlemskab til klubberne koster 200 kr. og kan købes via biblioteket hjemmeside eller på Brønshøj Bibliotek. For flere af arrangementerne gælder det, at enkeltbillet kan købes for 50 kr. JL