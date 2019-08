Gadefestival i Brønshøj

Der har tidligere været gadeteater mellem højhusene. Foto: Kaj Bonne.

København Gadeteater Festival afvikles fem dage i næste uge

Af Redaktionen, redigeret

Festival mig her, festival mig der. I disse år bliver festivalerne større og større. Og med god grund, for der er nemlig publikum til dem. Vi har set det med musikfestival – og for nylig netop i Brønshøj med en sommerjazz-festival – og vi har set det med teater og andre kulturelle tilbud samlet til en stor smeltedigel af talent og fantasi.

Denne gang er det så København Gadeteater Festival (KGF), der kommer på besøg i Brønshøj. Det sker fra mandag den 19. august til fredag den 23. august. Og i denne forbindelse er så også den lokale festival ”Teater mellem højhusene” i Bellahøj, der afvikles fra den 19.- 27. august.

KGF er en del af Danmarks Internationale Gadeteaterfestivaler (dgi). Det hele startede for seks år siden, og denne gang er 10 byer (eller områder) med i festivalen, som de foregående år har tiltrukket 200.000 tilskuere til 800 gadeteaterforestillinger i 30 danske byer.

I år præsenteres 11 anerkendte forestillinger fra Frankrig, Spanien, Holland, Canada, Australien, Chile og Argentina.

JL

Program KGF

• 19. august kl. 15.45-16.25: Les Po’Boys Street Parade – af Cie Bémol (Frankrig). Start Bellahøj Skole mod Bellahøj-højhusene.

• 19. august kl. 16.30-20.30: The Sound of Sewing – af The Mobile Sewing Company (Holland). Boldbanen ved Bellahøj Nord 3-5.

• 20. august kl. 16.30-17.15: La Grande Phrase – af Cie Didier Theron. Tingbjerg Bibliotek.

• 21. august kl. 10.30-11 og 12.15-12.45: Otros Aires – af Duo Laos (Argentina). Husum Skole, Karlslundevej 23.

• 23. august kl. 14-19: Headspace – af Electric Circus (Holland). Brønshøj Torv.

• 23. august kl. 16-16.15, 17-17.15 og 18-18.15: Callejeros – af Marionetas Microbio (Chile). Brønshøj Torv.

• 23. august kl. 16-18: The Pilgrim – af Teatro of Coincidences/Bello Abril (Australien/Chile). Brønshøj Torv.

Program Teater mellem højhusene

• 19. august, kl. 15.45-16.25: Les Po’Boys Street Parade – af Cie Bémol (Frankrig). En del af KGF. Start Bellahøj Skole mod Bellahøj-højhusene.

• 19. august, kl. 16.30-20.30: The Sound of Sewing – af The Mobile Sewing Company (Holland). En del af KGF. Boldbanen ved Bellahøj Nord 3-5.

• 20. til 25. august: The Voyages – af Compagnie XY (Frankrig). 26 akrobater infiltrerer Bellahøj med spektakulær ny cirkus. Foregår mellem højhusene fra kl. 17 med forestilling 24/8 og 25/8, begge dage kl. 16. Arrangeret af Metropolis i samarbejde med afdelingsbestyrelserne på Bellahøj.

• 23. til 25. august Gregarious – af Company Soon (Sverige). Nærkamp til sidste sveddråbe. To cirkusartister konkurrerer til sidste sveddråbe og driver hinanden til vanvid. 23/8 kl. 19, 24/8 og 25/8, begge dage kl. 15. Arrangeret af Metropolis i samarbejde med afdelingsbestyrelserne på Bellahøj.

• 26. til 27. august, begge dage kl. 17: Teater for hele familien – ’Spaghetti’ (Danmark). Efter forestillingen er der ’Folkekøkken (Boldburet Ved Bellahøj Syd 23). Arrangeret af Batida – Folkekøkken med støtte fra Restaurant MUMA.