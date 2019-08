Gør sommeren i haven endnu sjovere

SPONSORERET INDHOLD: Står sommeren i år på ferie i Danmark og en hel masse timer i haven? Det behøver slet ikke at være kedeligt at holde ferie derhjemme, for der kan gøres en hel masse for at peppe det op.

Står sommeren i år på ferie i Danmark og en hel masse timer i haven? Det behøver slet ikke at være kedeligt at holde ferie derhjemme, for der kan gøres en hel masse for at peppe det op. Der kan laves flere ting i en have end du lige regner med i første omgang. Der findes også ting at lave, hvor børn og unge i alle aldre kan være med. Det er ikke nødvendigvis kun for de mindste.

Hyggelige grillaftener

Noget, hvor hele familien for alvor kan være med, er til grillaftener på terrassen. At skabe en hyggelig aften for hele familien, kræver ikke meget andet end en grill, noget lækker sommermad, kølige drikkevarer og eventuelt nogle spil. I anledning af sommeren, kunne det f.eks. være nogle havespil såsom Kongespil, Crockett eller stangtennis. Det er for både de store og de små. Grill det I bedst kan lide på grillen og hyg jer sammen med det.

Investér i en havetrampolin

Hvis I vil peppe sommeren op på en helt anden måde, kunne det være en idé at investere i en havetrampolin. Med en trampolin i haven, kan virkelig mange timer nemt blive brugt. Her kan også både de helt små og de store være med. Havetrampoliner findes i flere størrelse og varianter. De kan både sænkes ned i jorden eller stå ovenpå jorden. Se mere på trampolinguiden.dk.

Tag på telttur i haven

Hvis I savner den der stemning af at tage på ferie, kan I holde ferie i jeres egen have. Forstået på den måde, at I f.eks. kan tage på telttur i haven. Slå et telt op, og gør det hyggeligt med dyner og puder. Om aftenen, kan I stege mad over en engangsgrill, for virkelig at få følelsen af telttur. Hvis I rigtig vil i stemning, kan I slutte af med at riste skumfiduser.