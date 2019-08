Håndarbejdets Dag i Husum Bypark

For kreative børn og passionerede strikketanter og –onkler

Af Redaktionen, redigeret

Er du vild med garn, tråd og upcycling, så glæd dig til Håndarbejdets Dag den 24. august i Husum Bypark. Den professionelle strikkeaktør Knitwork stiller op sammen med lokale kreative aktører og fejrer glæden ved håndarbejde på tværs af alder og køn.

Håndarbejdets dag er i virkeligheden den første torsdag i november, men her i Husum fejrer vi det allerede nu ude i det fri. Snart går vi nemlig mod de tider, hvor vi kan glæde os over at kunne trække os tilbage til de mørke stuer og stilfærdigt nørkle med nåle, strikke- og hæklepinde.

Program

• Bevæg dig samtidig med, at du strikker ved Knitwork

• Workshops i strikning, hækling og broderi ved Designværkstedet fra Husum for alle og Knitwork

• Upcycling workshop for børn og voksne, hvor du bygger noget af genbrugsmaterialer ved Skaberværelset fra Tingbjerg Bibliotek

• Husum Bibliotek udstiller håndarbejdsbøger

• Husum Byparks Venner byder på en kop kaffe og fortæller om deres arbejde

Arrangementet foregår lørdag d. 24. august kl. 14-17 i Husum Bypark, Frederikssundsvej 281-299. Eventen er arrangeret af Husum Bibliotek og støttet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Kig forbi – det bliver sjovt.

JL