Historisk sejr til Union

Thomas Schmidt Pedersen (tv.) og Uffe Troensegaard, der slår ud med armene: hva’ siger du så? B93erne begik straffespark på Troensegaard fire minutter før pausen, og Jeppe Brædder Madsen udnyttede den store mulighed. Foto: Christian Ove Carlsson.

Boldklubben fra Genforeningspladsen er videre til 2. runde af pokalturneringen

Af Jan Løfberg

Boldklubben Union blev stiftet den 2. juli 1900 og 119 år senere leverede klubben sin hidtil bedste præstation i DBUs pokalturnering. Det skete tirsdag aften i 1. runde af pokalturneringen. Hjemme på Genforeningspladsen fik klubbens 1. hold fansene fra ”Den Røde Hær” i ekstase, da det lykkedes Union at ekspedere 2. divisionsklubben B93 ud af pokalturneringen. Union har aldrig tidligere været fremme i 2. runde af pokalturneringen, og klubben er heller ikke kendt for at besejre divisionsmandskaber.

Det var Jeppe Brædder Madsen, der – med kampens enlige mål scoret på straffespark – blev matchvinder. B93s fanskare var ellers mødt op med bannere: ”B93 – Byens bedste hold”. Men da kampen var forbi, var B93 kun næstbedst.

Det meldes, at Unions sejr var i orden, men klubbens danmarksseriespillere måtte kæmpe en vis ende ud af bukserne for at fastholde forspringet til slutfløjtet. Østerbro-klubben pressede voldsomt på for en udligning, men for første gang i lang tid holdt Unions forsvarsspillere fast. Allerede fra start havde Unions træner Morten Vinther lagt en taktik, hvor der blev brugt energi på at koncentrere sig om at holde 93erne væk fra målet. Divisionsspillerne blev først rigtig farlige til sidst, men forinden havde Union haft flere chancer, som kunne have øget føringen.

Der er lodtrækning til 2. runde den 15. august. Her træder Superligaklubberne ind i turneringen.