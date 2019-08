”Hjemmesejr” på Bellahøj

ABCs 125 års Jubilæums Grand Prix blev vundet af Eigil Mandrup Nikolajsen

Af Jan Løfberg

I den 125 år gamle cykelklub betragter man nærmest Eigil Mandrup Nikolajsens sejr i jubilæums grandprixet på Bellahøj i fredags som en hjemmesejr. I øjeblikket kører han for BHS-Almeborg Bornholm – men alligevel.

Jubilæumsløbet blev afviklet som et gadeløb på Bellahøj. Her benyttede man sig af muligheden for at anvende racerbanen. Løbet blev afgjort i en spurt, hvor Eigil var hurtigere end Marc Hester og ABCs egen Christian Axelsen på tredjepladsen.

ABC skriver på sin hjemmeside, at det var dejligt at mærke den store opbakning fra alle – både ryttere, hjælpere og tilskuere.