Hvepsene fældede Hillerød

Brønshøjs Gustav Therkildsen ser Hillerøds højtflyvende Frederik Roepstorff, der er på vej til at lande. Foto: Christian Ove Carlsson.

To sejre i den forløbne uge har skruet op for smilene i Brønshøj Boldklub

Af Redaktionen, redigeret

1-0 over Vanløse i onsdags, og 2-0 i lørdags over Hillerød gjorde, at Brønshøj Boldklub tog et gevaldigt pointmæssigt spring i tabellen, da man gik fra tre point til ni point. Efter fem runder er Hvepsene stadig ubesejret, og der skal nok være de, der finder, at Brønshøj i begge kampe fik et større udbytte end fortjent, men på den anden side, så kunne nogle af de uafgjorte kampe også have givet mere.

I Vanløse Idrætspark var Brønshøj slemt på hælene, og hjemmeholdet havde flere store muligheder, men da først Kevin Bechmann Timm fik scoret 24 minutter før tid, så sænkede roen sig i hvepseboet. Også i hjemmekampen mod Hillerød var der forholdsvist roligt i egne rækker. Til gengæld var effektiviteten stor i den anden ende. Kevin Bechmann Timm har igen fået gang i scoringen, og han stod da også for målet til 1-0, da han udnyttede en fadæse i det sjællandske forsvar.

Hillerød havde en stor mulighed for udligning 11 minutter ind i 2. halvleg, men minuttet efter havde Brønshøjs Gustav Therkildsen scoret til slutresultatet 2-0. Gustav satte sidste fod på et særdeles velspillet angreb, hvor Kevin Bechmann spillede Jonas Magnussen i dybden i venstre side, og sidstnævntes millimeterpræcise tværpasning blev udnyttet af Therkildsen.

Styr på defensiven

Den ny træner Michael Madsen ser ud til at have fået stabiliseret hvepseboet. Midterforsvaret er blevet særdeles agtpågivende med Jeffrey Ofori og Jacques Bang som sikre folk foran målmand Kasper Vilfort.

Til Brønshøj Boldklubs redaktør Christian Haslund udtalte Vilfort:

– Vi har haft mere fokus på at lukke ned bag i – og stå bedre i kæderne. Det gør også, at vi måske ikke spiller lige så underholdende som i sidste sæson. Men det er trods alt nemmere at vinde kampe, når man ikke skal op og lave 3-4 mål i hver kamp. Og der er kun en ting, der tæller, når vi går på banen, og det er tre point. Man siger også angrebet vinder kampe, men forsvaret vinder mesterskabet. Og jeg er helt sikker på det offensive nok også skal komme med. Men det er vigtigt at have et godt fundament først, siger Vilfort.

Onsdag den 28. august kl. 19 spiller Brønshøj i 1. runde af Sydbank Pokalen mod Hvidovre IF fra 1. division. Næste divisionskamp er på lørdag kl. 15 mod bundproppen B93. Begge kampe spilles i Tingbjerg idrætspark. JL