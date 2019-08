Kreativt værksted på biblioteket

Så er der lagt an til, at man kan indbinde bøger. Foto: Susanne Te-shu Chang

Der er mulighed for at lære at indbinde bøger på Brønshøj Bibliotek

Af Redaktionen, redigeret

I kælderen under Brønshøj Bibliotek er der i løbet af sommeren blevet indrettet helt nye værkstedsfaciliteter. Den lokale kunstner Susanne Te-shu Chang indvier snart værkstedet med en workshop, hvor man kan på sine kreative kræfter af på et gammelt håndværk.

Man behøver ikke at være en munk og bo i et middelalderkloster for at begive sig ud i bogbindingens ædle håndværk. Det har eksempelvis den norske designerduo Arne og Carlo for længst bevist med udgivelsen af hobbybogen ”Bøger du selv kan lave”, som fik det til at krible i hænderne på mange.

Alt kan genbruges når man begiver sig ud i at lave sine helt egne bøger, og deltagerne på de kommende kurser bliver da også opfordret til selv at medbringe flotte stoffer og papir, som de vil genbruge, når der skal laves seje bøger helt fra bunden.

Unikke bøger

På kurset lærer man alle skridt i den kreative proces at kende og resultatet er ikke bare en unik håndlavet bog, men også en viden og masser af inspiration, så man får lyst til at kaste sig ud i nye projekter på egen hånd bagefter. Man har eksempelvis prøvet at lægge bladguld på, har trykt med linoleumsblokke og ved lige præcis, hvordan en bog skal sys og samles.

Når den grundlæggende viden om bogbinding er på plads, så kan man lave flere bøger på egen hånd i det nye værksted tirsdage og torsdage kl. 13–15 efter forudgående aftale med Susanne.

Det kræver ingen forhåndsviden at deltage og prisen på 400 kr. omfatter også alle materialer. De færdige bøger bliver efterfølgende udstillet på Brønshøj Bibliotek.

Underviseren Susanne Te-shu Chang er bl.a. uddannet fra Skolen for Brugskunst og Kunstakademiet og er til dagligt tilknyttet Kulturhuset Pilegården.

Der er tilmelding til underviseren på telefon 24 78 6541 (hverdage 10-15).

Kurset forgår i kælderen på Brønshøj bibliotek, Krabbesholmvej 3, 2700 København.

Kurser i bogbinding efteråret 2019:

Fredag 6/9 kl. 17-20

Lørdag 7/9 kl. 10-15

Fredag 13/9 kl. 17-19

Fredag 4/10 kl. 17-20

Lørdag 5/10 kl. 10-15

Fredag 11/10 kl. 17-19

Fredag 8/11 kl. 17-20

Lørdag 9/11 kl. 10-15

Fredag 15/11 kl. 17-19