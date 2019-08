Leg og bevægelse skal udvikle bordtennisungdom

Bordtennis har altid været populært blandt ungdommen. Foto: Lars-Henrik Sloth.

Brønshøj Bordtennis og Københavns BTK vil skabe endnu bedre forudsætninger for udviklingen af klubbernes talenter i Grøndal Multicenter og Remisen

Af Redaktionen, redigeret

Der bliver gået helt nye veje for at udvikle fremtidens bordtennisstjerner i to af landets største bordtennisklubber, Brønshøj Bordtennis og Københavns BTK. Sidste år ansatte de to klubber den tidligere svenske og danske ungdomslandstræner, Kim Nylander, som ungdomscheftræner i de to klubber, der holder til i henholdsvis Grøndal Multicenter og i Remisen på Østerbro. Nu igangsætter klubberne en ny ungdomstræning, som gør det sjovere at spille bordtennis, og som samtidig skaber bedre forudsætninger for talentudvikling.

Selvom mange har prøvet bordtennis i skolen og SFO’en, er det en teknisk vanskelig sport på grund af boldens høje fart og spin. Der er ikke meget tid til at vurdere og beslutte, hvordan den næste bold skal spilles, og man skal være hurtig og forudseende for at være klar til returen. Med traditionel bordtennistræning risikerer børnene at bruge mere tid på at samle bolde op på gulvet, fordi det kræver øvelse at holde bolden på bordet. Den nye ungdomstræning starter derfor et helt andet sted.

Med og uden bat, bold og bord

Ungdomstræningen for de yngste og nyeste har legen og den motoriske udvikling i centrum. Det handler for eksempel om at udvikle og styrke balance-, koordinations- og reaktionsevnerne. Leg og øvelser foregår med balancebom, madrasser, hulahop-ring, og de gennemføres med og uden bat og bold.

Bordtennisbordene bliver taget i anvendelse på mange forskellige måder. Nogle gange er bordene gjort større og nettet højere. Andre gange er bordene sat på skrå, så boldene hopper skævt. Nogle gange spilles der på tværs af bordene. Andre gange spiller børnene mod en bordtennisrobot. Træningen bliver mere alsidig og sjov, hvilket er helt afgørende for, at børnene kommer igen og bliver ved.

I takt med at børnene får styr på den grundlæggende motorik og den bordtennisteknik, introduceres en mere traditionel form for bordtennistræning. Her er der fokus på de forskellige slag, som for eksempel serv, prik, loop og smash. Det er også på disse hold, at børnene lærer at spille kampe, og når man har øvet sig lidt, får man mulighed for at spille kampe mod jævnaldrende og jævnbyrdige modstandere fra andre klubber i københavnsområdet. Men hovedfokus i træningen er på udvikling frem for resultater.

Udvikling først

For at understøtte den udviklingsorienterede tilgang til bordtennistræning og -kamp, har klubberne med inspiration fra kampsporten udviklet et gradueringssystem. Det skal inspirere børnene til at sætte sig personlige udviklingsmål, og medvirke til at flere får en succesoplevelse, når målene bliver indfriet.

Man kan løbende gradueres inden for den bordtennismotoriske og bordtennistekniske del. Et af trinene på den bordtennismotoriske del indeholder for eksempel en øvelse i at balancere med bolden, mens man er i bevægelse. I den bordtennistekniske del indgår for eksempel en kontroløvelse, hvor man skal spille 100 forhåndsslag på tid.

Ny sæson

Sportschefen i Brønshøj og København, Dennis Skaarup, ser frem til at præsentere den nye ungdomstræning, når den nye sæson starter henholdsvis den 14. august i Grøndal Multicenter og den 20. august i Remisen på Østerbro. Han glæder sig over, at det er lykkedes at sammensætte et stærkt trænerteam for de nyeste ungdomsmedlemmer – blandt andet med Kim Nylander og den tredobbelte danske mester Stefanie Christensen.

– Bordtennis er bedst, når det er sjovt og udviklende. Så vi har lagt stor vægt på at finde trænere, som er gode til at lave øvelser med leg, og som er gode til at lære fra sig og inkludere alle i træningen – også forældrene for den sags skyld, hvis de har lyst til at spille lidt med. Kim og de øvrige trænere giver ungdomstræningen et løft, så vi kan udvikle og fastholde børnene i bordtennissporten. Det kræver en sjov og spændende træning og et godt klubmiljø, hvor der også er plads til andet end sport, udtaler Dennis Skaarup. JL

Ny sæson for Pensionist Idræt

I begyndelsen af næste måned starter den nye sæson for Pensionist Idræt i København for deltagere 60+. Det sker med en hel række aktiviteter. GymTræning, bevægelse og dans, stavgymnastik, cirkeltræning, nærmotion, svømning, badminton, billard, bordtennis, bowling, pickleball, linedance, seniordans, pilates, qi gong, styrketræning, zumba, stavgang med kulturelle oplevelser, yoga og yoga med pilates. Et program kan hentes på bydelens biblioteker og borgerservice. Du kan også læse meget mere på www.pensionistidraet.dk, hvor programmet er foldet ud i detaljer og der er oplysninger om tilmelding og priser. Eventuelle forespørgsler kan rettes til kontor@pensionistidraet.dk eller på telefon 43 26 23 48 mandag til torsdag i tidsrummet kl. 10-13.

FAKTA

Træningen for alle nye børn fra 6 år og op er mandag og onsdag fra kl. 16.00 til 17.30 i Grøndal Multicenter og tirsdag og torsdag fra 16.00 til 17.30 i Remisen på Østerbro. Første træning er onsdag den 14. august og tirsdag den 20. august i henholdsvis Brønshøj Bordtennis og Københavns BTK. Læs mere om træningstiderne på de to klubbers hjemmesider.