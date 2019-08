Magtfuldkommenhed i Københavns Kommune

Af Lisbeth Marner, Thurebyholmvej 10

Jeg er rystet over Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. I forbindelse med det planlagte byggeri af spejderhus på vandtårnsgrunden, har vi klaget over manglende lokalplan. Vandtårnsgrunden udgør en lille grøn plet med 90 år gamle træer, der i generationer har været udlagt til park. Brønshøjs vartegn – det gamle fredede vandtårn – skal nu være forsamlings- og kultursted for alle københavnere. Det må være i alles interesse, at vi får en lokalplan, så det grønne område kan bruges til de mange nye muligheder og kulturelle tilbud. Når træerne er fældet, og arealet er bebygget, er det for sent. En lokalplan er påkrævet ved omfattende ændringer, og omdannelsen af ca. 2.000 kvm vandtårn til kulturinstitution i tre etager og nybyggeri på over 700 kvm med spejderhus, gård, terrasser og landskabsbearbejdning er omfattende. Men forvaltningen ønsker ikke en lokalplan, og derfor kommer de med stadig mere groteske udmeldinger, f.eks. angående antallet af kvadratmeter. Det burde være et rent faktuelt mål, men i Københavns Kommune er fakta åbenbart noget, der opfindes til lejligheden.

Vandtårnets tre etager er dokumenteret i de oprindelige tegninger, fotos af teknikeretagen under vandbeholderen samt i en udtalelse fra fredningsnævnet. Alligevel vælger forvaltningen at benægte fakta. De anfører (citat):

• Vandtårnet er ikke opdelt i etageadskillelser eller på anden måde opdelt i sektioner i højden

• Øverst i tårnrummet er der rundt langs kanten en teknikergang (en såkaldt elefantrist), men hverken den eller indretningen på toppen af tårnet kan betragtes som selvstændige etager

• Bygningsattestens omtale af tre etager sigter til tårnets højde og ikke til fysiske etageadskillelser, som vandtårnet aldrig har indeholdt.

Jeg er dybt rystet over, at en kommunal myndighed i Danmark er så magtfuldkommen, at den ikke blot fordrejer sandheden, men ligefrem videregiver lodrette løgne til andre myndigheder. Forvaltningen må føle sig hævet over loven, når den opfinder en fiktiv elefantrist som erstatning for to etager for at undgå en lokalplan. Det kalder på en undersøgelse af kulturen i Københavns Teknik- og Mijøforvaltning.