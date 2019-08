Martin A. Hansen fejres den 20. august i Brønshøj. Foto: Arkivfoto.

Den 20. august ville forfatter Martin A. Hansen være fyldt 110 år

Af Jan Løfberg

”Landsforeningen Martin A. Hansen” fejrer den kendte forfatter med et stort arrangement

Forfatteren Martin A. Hansen (20.8.1909-27.6.1955) boede i Brønshøj fra 1935 til 1950. Martin A. Hansens år i Brønshøj var han mest produktive periode, så derfor er det oplagt, at fofatterens, der ville være fyldt 110 år tirsdag den 20. august fejres på dagen fra kl. 16-21 med et storstilet arrangement i netop Brønshøj. I samarbejde med historiker og journalist Kaare Vissing Andersen inviterer ”Landsforeningen Martin A. Hansen” til fejring af forfatterens fødselsdag.

Fejringen er opdelt i to arrangementer:

1) Vandring i lokalområdet kl. 16.00 til 18.00. Det var også i Brønshøj-området, Martin A. Hansen boede, da han under besættelsen gik ”under jorden”. Undervejs vil Kaare Vissing Andersen fortælle om stederne og tiden i Brønshøj.

Deltagerne til denne første del skal regne med at være godt gående. Vandringen begynder ved Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17.

2) Kl. 18.00 til 21.00 foregår fejringen i Kulturhuset Pilegården. Her kan man møde op, hvis man ikke ønsker at deltage i den forudgående byvandring. Programmet vil byde på sang, indledning ved Landsforeningens formand Ole Juul. derefter en let middag. Senere vil det være muligt at købe det nye boghæfte ”Martin A. Hansen for begyndere”, bogen ”Daggry” ved Jørgen Jørgensen og ”Martin A. Hansen og Stevns” en lydbog med 21 noveller og essays. Alle nye udgivelser fra i år.

Herefter uddeles Martin A. Hansen-Prisen, et nyt æresmedlem af Landsforeningen udnævnes, hvorefter der sluttes af med kaffe, te og lidt godt til ganen og Martin A. Hansens høstsang synges.

Deltagelse i fejringen på Pilegården koster kr. 75. Beløbet kan betales i kontanter til Mette Lise Rössing i forbindelse med spisningen eller overføres via mobilepay til Ole Juul på 22 80 08 27.

Vigtigt: Arrangørerne har brug for en tilmelding – gerne pr. mail senest d. 12. august til Mette Lise Rössing: mail roessing@mail.dk eller pr. post Mette Lise Rössing, Slagelse Landevej 115, 4242 Boeslunde.

Meddel navn, hvor mange der kommer, og om I deltager i begge arrangementer.