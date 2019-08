Metro giver boliggevinst

Priserne på Vanløses ejerlejligheder er løbet fra Brønshøjs

Af Jan Løfberg

En analyse, som boligsiden.dk har udarbejdet, viser, at den københavnske metro har haft en positiv effekt på priserne på ejerlejligheder. Boligsiden har i særdeleshed undersøgt priserne i de to nabopostnumre 2700 Brønshøj og 2720 Vanløse. Afstanden til centrum er den samme, så derfor var priserne på lejlighederne identiske frem til Metroen stod færdig i Vanløse i 2003, men herefter er prisudviklingen for Vanløse markant højere end for Brønshøj.

– Priskurven for Brønshøj og Vanløse har fra 1992 til 2002 nærmest været identisk. Det fortæller os, at vi har at gøre med to områder, der gennem mange år har været lige attraktive for boligkøberne. Ser vi på salget af ejerlejligheder i året, inden metroen stod færdig, fik priserne et løft i Vanløse. Den udvikling er forsat frem til i dag, når vi sammenholder de to områder, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Fra 2002 – året inden metroens åbning, og frem til 2018 er priserne på ejerlejligheder steget 94 procent i Brønshøj, mens det gælder 123 procent i Vanløse.

I kroner og øre betyder det, at den gennemsnitlige kvadratmeterpris på ejerlejligheder solgt henover sidste år var 5.337 kroner højere i Vanløse. Køber man en ejerlejlighed på 80 kvadratmeter svarer det til en prisforskel på 426.960 kroner.

Når man ser på øvrige områder, der også har fået metrostationer, vurderer Birgit Daetz, at der har været lignende gevinster. Især fremhæver hun Amager som et godt eksempel.

Boligsiden lavede i maj i år en undersøgelse blandt hjemmesidens brugere, der blev spurgt, hvor vigtigt, det var for dem, at tog, metro og bus er nær en bolig, når de skal vælge: – 75 procent svarede, at det enten var vigtigt eller ligefrem afgørende. Derfor giver det god mening, at vi kan aflæse etableringen af metroen i prisstatistikkerne, siger Birgit Daetz.