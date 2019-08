Når du køber bolig, er det en god idé at tegne en ejerskifteforsikring.

Close up Conceptual of Insulation Symbol House with Red Bonnet in office burreau.

SPONSORERET INDHOLD: En ejerskifteforsikring er ikke lovpligtig men den giver økonomisk sikkerhed og tryghed for både boligkøber og boligsælger.

Af SPONSORERET INDHOLD

En ejerskifteforsikring dækker som udgangspunkt skader, der allerede var til stede på ejendommen ved overtagelsesdagen, men som ikke blev opdaget ved huseftersynet og derfor ikke er nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapporten.

Som sælger er du så dækket, hvis der efter salget skulle dukke skjulte skader op som den nye ejer gerne vil have dækket. Sælger bliver med en ejerskifteforsikring fritaget ansvaret for skader og mangler, som ejerskifteforsikringen dækker.

Som køber ved du, at der er hjælp at hente hos ejerskifteforsikringen, hvis du ved indflytningen opdager mangler eller skader.

Det er køber der bestemmer, om der skal tegnes en ejerskifteforsikring eller ej. Det er sælgers ansvar at indhente tilbud på ejerskifteforsikringen, og sælger skal desuden tilbyde at betale halvdelen af præmien.

Hvis køber vælger en anden ejerskifteforsikring end den, som sælgeren har tilbudt dig, så skal sælgeren stadig betale et beløb svarende til halvdelen af prisen på den forsikring, som sælgeren oprindelig tilbød.

Tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er en rapport, som er lavet af en bygningssagkyndig. Den beskriver synlige skader på boligen og forhold, som senere kan udvikle sig til skader. Ejerskifteforsikringen vil ikke dække forhold, som er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

Det er ikke lovpligtigt for sælger at få lavet en tilstandsrapport. Sælger kan vælge at få udarbejdet en tilstandsrapport for at undgå at skulle hæfte for skjulte fejl og mangler ved boligen. Hvis sælger ikke får udarbejdet en tilstandsrapport, har sælger ansvaret for boligens stand i 10 år efter købet. Der er også sjældne tilfælde hvor ejendomsmægler har fremhævet elementer i boligen der enten ikke eksisterede eller ikke virkede, og i disse tilfælde kan et ansvar også ende på mæglerens skuldre.

Er der ikke lavet en tilstandsrapport, kan du ikke tegne en ejerskifteforsikring hos et forsikringsselskab. I stedet skal du gå til sælger, hvis du opdager fejl og mangler ved boligen. Kan I ikke blive enige, skal du i sidste ende føre sagen som en retssag.

En basis eller udvidet ejerskifteforsikring

Man kan tegne en basis ejerskifteforsikring, der løber i 5 år, eller du kan vælge en udvidet dækningsperiode, der løber i 10 år. Man kan også vælge imellem en basisdækning eller en udvidet skadesdækning. Vælger du en forsikring med udvidet dækning, kan den fx dække ulovlige bygningskonstruktioner, forhold ved grunden og ulovlige stik- og kloakledninger. Konstruktionen skal have været ulovlig i forhold til de regler, der var gældende, da man byggede boligen.

Forsikringsselskabet kan med udgangspunkt i tilstandsrapporten tage forbehold for dækning af bestemte skader på boligen. Du skal være opmærksom på, hvilke forbehold selskabet har sat ind, da forbeholdet betyder, at forsikringen ikke dækker de pågældende skader.

Du kan ikke få erstatning for skader, som skyldes, at du ikke har udbedret forhold, som du er gjort opmærksom på i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

Du kan heller ikke få erstatning for kosmetiske forhold eller forhold, som er forventede i forhold til andre bygninger på samme alder.