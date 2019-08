Rosa Lee Pallisgaard. Foto: Einar Kling-Odencrants (EKOpic)

Lyden er unik, betonen er rå og artisterne er både i luften og på gulvet

Af Redaktionen, redigeret

Fem dages udforskning af Brønshøj Vandtårn som ramme for eksperimenterende nycirkus kulminerer med to forestillinger fredag den 30. august og lørdag den 31. august.

I fem dage frem mod forestillingen ”Under water, above ground” har internationale artister med vidt forskellige baggrunde og evner udforsket Brønshøj Vandtårn og ikke mindst vandtårnets store luftrum. Resultatet bliver en stedsspecifik liveoptræden, der både vil vække følelser og få publikum helt frem i sædet til de to sidste forestillinger.

En af de artister, som man kan opleve er Butoh-danseren Boaz Barkan, der er bosat i København, født i Israel og har udviklet sin fantastiske kunst fra Japan til New York. Han får selskab af luftakrobaten og hårhængningsartisten Francesca Hyde, der typisk inddrager objekter i sin akrobatik. Sydfranske Aurelie Bernard, der er underviser i luftakrobatik, viser sine evner oppe i luften inden for disciplinerne aerial hoop, static cloud, reb og tissu.

Danske Rosa Lee Pallisgaard, der har base i Berlin, er vant til at udforske rum i tværfaglige kunstneriske sammenhænge med sine straps. Trapezartisterne Eivind Øverland og Lalla la Cour optræder både duo, solo, statisk og svingende.

Dagen efter er der gensyn med den sidstnævnte trapezduo, som også går under navnet The Amazing Other.

De to cirkusperformere og trapezkunstnere Eivind Øverland og Lalla la Cour tilbyder nemlig et smugkig på deres kommende show The Low Life lørdag d. 31. august kl. 17.

Nycirkus i Brønshøj Vandtårn er støttet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Billetter til 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn fås på pilegaarden.kk.dk.

JL