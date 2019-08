Nyd dig selv

SPONSORERET INDHOLD: Der er mange, der ikke gør nok. Jeg snakker ikke om at arbejde nok, eller om at være der nok for sine nærmeste. At tage ansvar for det praktiske, eller at gøre sin pligt som forældre, som studerende, borger eller bare som mennesker. At bidrage til samfundet. Jeg snakker om at gøre nok for sig selv.

Af SPONSORERET INDHOLD

Dette faktum fører til stress, depression, mangel på mening. Det kan også gøre dig ude af stand til varetage hvad livet ellers byder på af udfordring. Det kan du lave om på.

Mange tror at det er nok at arbejde hårdt og gøre sig umage. Der er flere, der opdager at de ganske enkelt har glemt sig selv. Det er på tide at huske den du er, tage sig af, og forkæle dig. For det fortjener du. Det er der naturligvis mange måder at gøre på.

Det handler om din krop, om at mærke dig selv, og tilfredsstille dig, præcis som du har brug for, og fortjent. Dyrk yoga, motion, nyd naturen eller menneskerne omkring dig, men først og fremmest: vær opmærksom på dig selv. Det er nemmere om alt det andet, alle pligterne, men det er på tide at tænke på glæden og nydelsen. Nu er vi ved sagens kerne: det at røre ved dig selv, lære dig selv at kende. Det kan gøres på mange måder, men mange har nemmere ved det med legetøj, for det skal være en leg. Om det er ved hjælp af en dildo, en rabbit vibrator, eller anden form for sex legetøj – det er en enorm og spændende verden. Leg med det, anskaf dig noget og se om det er noget for dig. Mange oplever, at det føles grænseoverskridende i starten. Men når du kommer udover dette kan det gøre dig mere dig selv. Det kan få dig til at slappe af, og være mere tilstede.

Flere undersøgelser viser at de fleste, særligt kvinder, ikke tør give sig hen, og tillade sig den glæde som følger. Det er en kæmpe skam. Undersøgelser viser heldigvis også at legetøj kan fungere som en genvej til at vende dette faktum. Det kan gøre det nemmere at komme derhen hvor du gerne vil være. I starten kan hjælpen skabe en afstand mellem dig og dit køn, men denne afstand fungerer kun som springbræt, for at turde, at komme helt tæt på den du er. Du bliver bragt ud af din comfort zone, for at udvide denne, og blive mere komfortabel med alle aspekter af livet.

Bliv bedre for dig selv bliv bedre for andre

Der er selvfølgelig også det aspekt at du kan blive en bedre partner. Hvis du kender din krop, ved du også hvad du har brug for. Når du ved det kan du fortælle det videre til din partner. Dette sprog kan det også gøre det nemmere at lytte til din partner. Mange beskriver en følelse af at være mere forbundet og opmærksom på den du ligger overfor. Uden at gøre legetøj til den hellige gral, så er der noget i det, der kan tages med udenfor soveværelset. Den energi du får i det rum du får skabt med din partner eller dig selv, kan bruges i alle sammenhænge. Den kan føles overlegent, tilstedeværende, du kan komme tættere på den du er, og forbinde dig og forstå den, der sidder overfor dig. Det er det livet handler om.