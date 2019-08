Orgelkoncert med Jakob Lorentzen

Torsdag den 22. august, kl. 19.30 kan man i Grundtvigs Kirke høre kongehusets egen organist Jakob Lorentzen spille musik

Af Redaktionen, redigeret

Torsdag den 22. august, kl. 19.30 kan man i Grundtvigs Kirke høre kongehusets egen organist Jakob Lorentzen spille musik af bl.a. Scheidemann og Bach samt improvisationer over danske sommersange. Programmet indeholder en højbarok concerto grosso af Bach og et præludium af Buxtehude. Jakob Lorentzen er organist ved Holmens Kirke og Christiansborg Slotskirke, hvor han servicerer kongehusets særlige tjenester. Grundtvigs Kirkes to store orgler danner rammen om koncerten og efter Lorentzens afsluttende improvisationer er alle velkomne til et glas og en uformel snak med solisten. Koncerten støttes af Augustinus Fonden og Oticon-Fonden og er gratis.