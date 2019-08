Rockus Choir er parat igen

Rockus Choir Brønshøj starter en ny sædson den 21. august. Foto: Privat.

Starter sæsonen den 21. august og øver hver onsdag i Pilegården

Af Erik Fisker

Afslutningen på forårssæsonen blev højspændt for det lokale Rockus Choir, der i al hast måtte forflytte en koncert på Kulturdagen. Men nu venter en ny sæson med start den 21. august, og alle nye kormedlemmer inviteres til at booke en gratis prøvetime på korets hjemmeside.

– Vi glæder os til en ny sæson! Forårssæsonen var fantastisk. Den sluttede med et brag på Kulturdagen, griner korenes administrator, Lise Kagenow.

Vejrguderne var nemlig slet ikke i humør til musik, da koret skulle optræde: – Det regnede og lynede så meget, at producenten, Tore, mente, det var for farligt at gå på udendørs-scenen, fortæller korlederen.

Men de sangglade borgere, der trodsede regnen, skulle selvfølgelig ikke snydes for musik.

Derfor besluttede korlederen at afholde koncerten i Brønshøj Vandtårn. Det blev en helt speciel oplevelse for både kor og publikum.

– Koncerten blev helt anderledes end en almindelig Rockus-koncert på grund af akustikken. Jeg skruede meget ned for tracket, så det ikke skulle flyve rundt i rummets vilde rumklang, fortæller Lise Kagenow.

Men den slags oplevelser tager korsangerne med sindsro og sangglæde, fastslår hun: – Korsang giver selvtillid. Vi holder hvert år flere koncerter. Det er selvfølgelig frivilligt for medlemmerne, om de vil deltage til koncerterne. Men de fleste vil gerne. Nogle fortæller, at de aldrig havde troet, de kunne synge til en koncert. Men pludselig står de der og synger af fuld hals. Sangen giver vinger, som man siger!

Lise Kagenow har i mange år arbejdet i sundhedssektoren. Det var netop idéen om sangen som drivkraft for fysisk og psykisk sundhed, der fik hende til at etablere Rockus Choir. Foruden de åbne voksenkor etablerer hun også kor på arbejdspladser, hvor ledelsen ønsker et fritidstilbud til de ansatte.

– Forskningen har vist, at korsang styrker helbredet og fællesskabet. Det passer! Vi ser det jo hver uge i Rockus Choir, smiler Lise Kagenow.

FAKTA

Rockus Choir Brønshøj øver hver onsdag fra 19 – 21 i Kulturhuset Pilegården. Sæsonen begynder den 21. august. Alle sangglade voksne kan booke en gratis prøvetime på hjemmesiden www.rockus.dk – eller bare møde frem og synge med på dagen.