Sådan pakker du de vigtigste ting ned i kufferten til ferien sydpå

Pakningen til ferien i udlandet er svær. Hvad skal du dog tage med? Pludselig bliver de trøjer, som du ikke har haft på i flere år, aktuelle, og du tror pludselig, at dem kommer du til at gå med på ferie.

Svaret bliver bare: nej. Du ender sikkert med at tage halvdelen af dit klædeselskab med – hvilket vi alle har gjort utallige gange. Hver gang lover vi os selv, at det gør vi ikke igen. Næste år sker det samme. Men vi forsøger her at give en guide på, hvad der skal i kufferten, og hvad der ikke skal.

Hatte og kasketter

Når solen ligger og steger, så kan du faktisk blive solskoldet i hovedbunden, og det gør utroligt ondt, når du skal børste dit hår igennem. Det er en smerte, som du ligeså godt kan være foruden. Der findes utroligt mange caps og diverse hatte, som du kan købe, der kan passe på dit hoved i varmen. De kan nemlig give dig et helt specielt look. Hvis du er i tvivl om, hvordan du finder den helt rigtige model til dig, kan du klikke her.

Tænk dig om

Ja, tænk over, om du overhovedet kommer til at gå i de trøjer eller bukser. Ofte tager man så meget med, og du gør det lettere for dig selv, hvis du tager mindre tøj med. Det er lettere at bære, og hvorfor overhovedet have så meget med?

Husk varmen

Husk, at der hvor du rejser hen, er det nok ikke nødvendigt at gå i lange bukser og bluser. Det er shorts og korte toppe, der bliver vejen frem, og om aftenen bliver det heller ikke nødvendigt at pakke dig ind. Det kan ske, at der kommer en regnvejrsdag, så for en sikkerhedsskyld skader det ikke at tage en lille cardigan med.