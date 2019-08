Sådan tjener du penge på dine gamle sager

SPONSORERET INDHOLD: Har du en gamle møbler, materialer eller elektronik, der samler støv i kælderen? Ofte vil du blive overrasket over, at dine aflagte ting, er noget som andre vil betale gode penge for.

Af SPONSORERET INDHOLD

Har du en gamle møbler, materialer eller elektronik, der samler støv i kælderen? Ofte vil du blive overrasket over, at dine aflagte ting, er noget som andre vil betale gode penge for. Som det gamle ordsprog siger: En mands affald, er en anden mands guld. Særligt med tidens retrobølge, bliver ældgamle vitrineskab og teaktræsborde pludselig mange penge værd. I det følgende finder du en lille guide til, hvordan du bedst tjener penge på dine gamle sager.

Sælg på auktion

En af de bedste måder, du kan tjene gode penge på forskellige typer møbler eller lignende, er at sætte dem på auktion. Det kan bedst betale sig at sætte genstande på auktion, som du forventer, du kan tjene nogenlunde på, da de færreste vil bruge tid på at byde på småting. Det smarte ved auktionen er, at du kan ende med at få en del mere for dine ting end forventet, fordi interesserede har mulighed for hele tiden at overbyde hinanden. Desuden gør online auktionssider det muligt for dig at klare det hele fra sofaen. Du skal blot tage nogle billeder af det, du ønsker at sælge og lægge det ud. Herefter behøver du ikke at gøre andet end at vente indtil auktionen løber ud og håber på høje bud.

Få en stand til loppemarkedet, hvis du har meget, du skal af med

Har du mange småting, du skal af med, kan det være en god idé i stedet at få en stand til et loppemarked. Der er flere forskellige loppemarkeder i løbet af året i Brønshøj-Husum-området og resten af Storkøbenhavn, hvor du kan leje en stand for en dag eller en weekend. Lejen er som regel hurtigt tjent ind efter et par timers salg på loppemarkedet. At sælge ud på markeder er ikke kun en smart måde at tjene lidt penge, men også en god måde at få ryddet ud i alle dine gamle ting og sager. Der er ikke noget, du ikke kan tage med på loppemarked, da du altid kan nøjes med at sælge det til et par kroner, hvis det er svært at komme af med.

Vil du sælge unikke hobbyartikler? Brug specialsider

Har du nogle mere unikke hobbyartikler eller andet, som den gennemsnitlige dansker ikke vil være interesseret i, men som en bestemt gruppe potentielt vil betale mange penge for, kan det være en god idé at benytte sig af online specialsider. Det kan for eksempel være specielle musikinstrumenter; er der tale om en guitar, kan du som regel få den solgt på en hvilken som helst brugthandel side, men har du en gammel accordion, er det sommetider en anden sag. En google-søgning, vil du kun vise, om der er køb/salg-sider, der specialiserer sig i netop det, du vil sælge. Nogle gange kan det endda betale sig at benytte sig af internationale sider, da et internationalt marked vil betale en væsentligt højere pris end det danske og portoomkostninger dermed dækkes.