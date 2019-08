Efter to kampe i på udebane i sæsonens to første runder, er vi nu klar til at slå dørene op til fodbold på Tingbjerg Ground, når vi byder HIK op til dans på fredag.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

De to første kampe har ikke givet sejre, men har til gengæld givet point. Og man siger jo, at kan man spille uafgjort på udebane og vinde på hjemmebane, så er man godt kørende. Samtidig virker det også til, at vi har fået lukket af i defensiven, men sæsonen er stadig ung. Og uden at forklejne Holbæk og Avarta, så bliver det spændende at se, hvordan defensiven klarer sig mod f.eks. FC Helsingør.

Men først gælder det HIK. De sidste to kampe mod HIK har kun kastet et point af sig, men disse har begge været i Gentofte. Billedet er lidt noget andet, når vi kigger på de sidste to hjemmebanekampe. Her er det blevet til to sejre og en målscore på 8-2.

Da det jo er sæsonens første hjemmekamp, så håber vi på at se rigtig mange af Danmarks smukkeste (aka hvepse-fanskaren) på plads på tribunen i Tingbjerg Ground. Både for at støtte holdet, men også for at vise de nye hvepse, hvordan stemningen er på Danmarks hyggeligste hjemmebane.

Så tag vennerne, veninder og alt midt imellem med ud til Tingbjerg Ground, hvor jagten på tre point sparkes i gang fredag den 16. august kl. 19.

Derudover ønsker vi HIK’s spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.