Sæsonstart for korsang

Spirekoret – her i Husum Kirke. Foto: Christen Schimmell Rindorf

Tre lokale kor byder børn velkomme

Af Erik Fisker

Husum og Husumvold Kirke starter sæsonen for ikke mindre end tre kor, der tilbyder børn musik, sang og fællesskab.

Deltagelse i korene er gratis og der er ingen optagelsesprøver. Tilmelding kan ske på kirkernes hjemmesider. Korleder for alle tre kor er Christina Schimmell Rindorf, og korene optræder ved forskellige lejligheder i kirkerne, i provstiet og i bydelen.

Husum & Husumvold Kirkers BØRNEKOR starter sæsonen i Husum Kirke mandag den 26. august, kl. 16-17 for drenge og piger i 2.-4. klasse. Børnene lærer at skabe musik sammen, lytte til hinanden, synge rent og bruge stemmen rigtigt. Mandag den 26. august, kl. 17.15-18.15 mødes det nye JUNIORKOR for første gang i Husum Kirke. Koret er for børn i 5.-9. klasse, der er glade for at synge. I Juniorkoret skal børnene videreudvikle deres sang, de skal lære at læse noder, og de skal synge på engelsk.

Husum & Husumvold Kirkers SPIREKOR starter sæsonen i Husumvold Kirke onsdag den 28. august, kl. 16.30-17.30. Koret er for drenge og piger i 0.-1. klasse. Børnene lærer at skabe musik sammen, lytte til hinanden, synge rent og bruge stemmen rigtigt.