Salgspriser sætter rekord i Brønshøj

SPONSORERET INDHOLD: Ifølge Finansdanmark er de realiserede priser på ejerlejligheder og villa/parcelhuse højere end nogensinde i Brønshøj.

De seneste tal for første kvartal 2019 viser, at de realiserede m2-priser på ejerlejligheder rundede 31.000 kr./m2, mens det for villaer/parcelhuse steg til over 32.000 kr./m2. Dermed er priserne højere end nogensinde, og til sammenligning lå priserne højest på hhv. 28.000 kr./m2 og 25.000 kr./m2 før finanskrisen.

Boligudbuddet er faldet i Brønshøj

Mens vi ser øget boligudbud i eks. Glostrup, er det modsatte tilfældet i Brønshøj – i hvert fald for parcel- og rækkehuse. Her har der været mindst 70 til salg de seneste flere år, men kun 61 til salg i gennemsnit i første kvartal i 2019. Kombineret med den lave rente giver det grobund for en stærk efterspørgsel, hvad kan aflæses i de realiserede priser. Det lave boligudbud giver sælgerne gode muligheder for både at forhandle en god formidlingsaftale med ejendomsmægleren i Brønshøj, såvel gode kort på hånden når der skal forhandles med købere.

Hvad er boligen i Brønshøj værd i dag?

Købte du bolig i Brønshøj for 5 år siden, vil den være steget med med ca. 37% siden første kvartal 2014. Hvis du købte bolig 2.5mil kr. i 2014 vil den dermed i dag være ca. 3.4mill kr. værd i dag, svarende til en stigning på ca. 180.000 kr. pr. år – skattefrit, såfremt du også bebor boligen. Det kan sammenlignes med det man tjener efter skat på en almindelig fuldtidsstilling.

Prisnedslag i Brønshøj

Skal du gå med til prisnedslag når du sælger din bolig i Brønshøj? Villa-sælgerne gav i første kvartal 2019 nedslag på ca. 5%, mod nedslag på ca. 4% for ejerlejligheds-sælgerne. På en bolig til 3mill kr. svarer til prisnedslag på 100.000 – 150.000 kr, penge der går fra i sælgers provenu – ejendomsmægler får almindeligvis samme salær.

Så tallene viser, at skal du sælge bolig i Brønshøj skal du gå med en høj pris, men være villig til at tage en luns af prisen for, at få den solgt.

Man kan imødegå provenu tab, ved at forberede boligsalget grundigt. Start med klargøring af boligen hvor du får udført småreparationer og rengøring, og dernæst er nøje i dit valg af ejendomsmægler. Følg maeglerinfos guide til boligvurdering, så kan være heldig at øge dit provenu på boligsalget.