Sang er sundt

Journalist Klaus Bundgaard Povlsen fra Brønshøj foreslår sange fra Højskolesangbogen. Foto: presse

Lokale tilbud om fællessang og korsang

Af Erik Fisker

Mange undersøgelser viser, det er sundt at synge, og at det kun gør gode ting for mennesker og for fællesskabet. I Brønshøj Kirke prioriteres fællessangen og korsangen højt. Ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger synges der, og i Brønshøj Sognehus blomstrer også både korsangen og fællessangen.

Tirsdag den 20. august, kl. 17.00-18.30 er det sommerens sidste ”Sommersang i Sognehuset”. Højskolesangbogen bliver lagt frem og der bliver mulighed for at synge forskellige sange. Denne gang er det en lokal Brønshøj borger, nemlig journalist og tv-vært Klaus Bundgaard Povlsen der kommer og foreslår sange. Efter pausen har alle mulighed for at komme med forslag fra Højskolesangbogen og få opfyldt sit eget sangønske.

Torsdag 22. august mellem kl. 15-16.30 afholdes den årlige audition til Brønshøj Kirkes Børnekor (2. -5. klasse) og Brønshøj Kirkes Pigekor (6. klasse – 3. G). Det er en uformel prøve, og alle er velkomne til at kigge forbi i Brønshøj Kirke. Alle skal synge 1. vers af ”I østen stiger solen op” og korleder Bente Kiil Toftegaard vil høre hvordan sangstemmen har det.

– Dette lokale korarbejde har snart 20 års jubilæum, og mange børn og unge har sunget i flere år og blevet dygtige korsangere og fundet glæden ved at synge sammen og oplevet et godt kammeratskab med hinanden og musikken, siger Bente Kiil Toftegaard. Yderligere oplysninger på Brønshøj Kirkes hjemmeside.