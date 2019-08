Skavankerne kommer

Bo Schiøler & Skavankerne spiller på Pilegården. Foto: Bente Jæger.

Bandet Bo Schiøler & Skavankerne spiller på Pilegården på søndag

Af Redaktionen, redigeret

Bo Schiøler er kendt for at være drivkraften bag Vesterbro Ungdomsgård fra 1966 til 2011. Det var dem med Kattejammerrock. Men nu har han udskiftet børnene med et seniorband. ”Bo Schiøler & Skavankerne”, som de hedder, kommer til Pilegården søndag den 1. september og spiller fra kl. 14.

Musikken afspejler også Bo Schiølers skifte. Han er klar med et nyt album ”Rekviem for Kraka – sange fra et levet liv”. Den 72-årige musiker har skrevet tankevækkende sange om verden, alder og aldring, herunder lidt ”ældrebyrde-blues-sange” fra den 3. alder! Der vil således i Pilegården være tale om en pre-release koncert, og CDen kan købes til særpris på søndag.

Ud over Bo Schiøler finder man Jens Muhlig på scenen på guitar og vokal, Lennie H. Jakobsen på vokal, Ronny Birch Holm på keyboard, Jens Birkedal på bas og Christian Winding trommer og vokal. Koncertbilletter koster 100 kr. og der er mulighed for at tilkøbe et søndagsbord kl. 12.30-13.30 til 100 kr.

Koncerten er arrangeret af Music House Brønshøj med støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Nord-Vest Fonden. JL