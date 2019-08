Spændende gadeteater OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det argentinske par ”Duo Laos” fik i den grad skoleelevernes opmærksomhed, da de på Husum Skole som et led i København Gadeteater Festival optrådte med deres show ”Otros aires” – andre vinde. Særligt de yngste børn var vildt begejstrede. I det hele taget var der meget at glæde sig over i den forløbne uge, hvor udenlandske gadeteatergrupper besøgte alle bydelene i postnummer 2700: Bellahøj, Tingbjerg, Husum og Brønshøj. Foto: Kaj Bonne.

Det argentinske par ”Duo Laos” fik i den grad skoleelevernes opmærksomhed, da de på Husum Skole som et led i København Gadeteater Festival optrådte med deres show ”Otros aires”

Af Jan Løfberg